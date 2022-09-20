理論上，政府已經為防疫紓困特別預算編列了8400億元，如今打滿3劑疫苗的人口超過7成，次世代雙價疫苗也即將開打，整個國際疫情漸趨平穩，台灣應該和其他各國一樣，開始回歸正常生活。但衛福部編列明年度防疫預算，卻比今年度暴增658億元，到底有什麼理由，在疫情往下走的時候，政府的防疫預算卻突然往上飆？是衛福部預知明年將爆發嚴重疫情，還是民進黨政府想巧藉名目運用這筆巨款？

防疫物資獨厚綠友友

今年度的防疫預算編列了187億元，行政院大筆一揮，把明年度的防疫預算加碼至845億元，增加了658億元，漲幅高達351%。相較之下，掌管全國治安的警政署明年度預算才245億，實在是輸人一大截。前副總統呂秀蓮質疑，防疫預算暴增「背後有玄機」，去年衛福部編了187億的防疫預算，結果全台至今超過600萬人確診，上萬人死亡。現在政府大幅增加防疫預算，是衛福部掌握到明年疫情會更嚴重的資訊？還是以後疫苗會更貴？否則這個預算如何解釋？立法院國民黨團總召曾銘宗也表示，民進黨政府主張新冠肺炎疫情趨緩，但明年防疫預算卻擴增658億，難道預判明年疫情不樂觀？如果要採購疫苗，也還有防疫特別預算可以挪用，因此合理懷疑，這是民進黨為了2024年大選綁椿使用。

民進黨政府當然大力否認，但疫情爆發以來，防疫決策及經費使用都藏在黑箱裡，太多啟人疑竇的事情層出不窮，光是疫苗採購的事情，衛福部就把所有關鍵內容列為需要封存30年的「絕對機密」，代表人民監督政府的立委只能拿到滿紙塗黑的資料，這種刻意規避監督及司法追查的行為，能不讓人懷疑其中有見不得光的內幕嗎？蔡政府到底為什麼硬要民眾接受不做3期試驗的高端疫苗，還阻擋民間捐贈BNT疫苗，某政界高層介入的傳聞甚囂塵上。結果幾百萬高端疫苗沒人打，納稅人的血汗錢白花了，該放入特定人士口袋的錢還是放入了口袋。快篩試劑的核准則驚見一堆千奇百怪的「綠友友」獲得快速通關，還鬧出黑心試劑的醜聞。民進黨以前總愛批國民黨是金權政治，但自己上台之後，政商勾結、資源壟斷的吃相卻更加難看。

嘉惠民進黨選舉金主

防疫是攸關全民生命健康的重要議題，必須挹注大量的資源，因此也變成了一塊肥美的大餅，讓權力場上的各路人馬爭相搶食。8400億的防疫紓困特別預算看來很多，但在分配上完全搞錯重點，重紓困振興而輕防疫，攸關防疫的衛福部防治預算僅占17.68%，甚至快篩試劑採購只編了5264萬元。如此的決策完全本末倒置，因為源頭的疫情不堵住，人民生命與生計持續受創，紓困就會成了填不滿的黑洞。更糟的是，紓困金多是大企業拿走，升斗小民很多領不到補助，被迫減薪裁員也無處求援。蔡政府一再自誇台灣是全球防疫模範生，對防疫指揮官陳時中大行造神運動，但當疫情爆發時，民眾卻沒有疫苗可打，篩檢量能和抗病毒藥物都準備不足，急診室外大排長龍，人命一條條地流失。高達8400億元的經費到底都花到哪裡去，特別預算的執行報告卻只列出大項目，沒有如一般預算書般揭露計畫科目，看不到細項就看不出資金流向，外界根本無從審視錢進何處。

最受到8400億嘉惠的大企業，不正是選舉時民進黨最需要的奧援金主嗎？能得到政府青睞的高端和綠友友們，個個賺得盆滿缽滿，這群金權高層利益勾結，在外界無法窺看的黑箱裡大啖防疫大餅，到了選舉時，想來都會好生回饋以鞏固他們這個利益結合體，在野黨質疑暴增的防疫經費是為選舉綁椿，只是反映許多民眾的共同懷疑。民進黨政府與其跳腳，不如把整個防疫經費的黑箱打開，一項項讓外界檢視，就算牽涉到商業機密也可以在立法院採祕密會議審查。若心裡沒有鬼，行為坦蕩蕩，帳目清清楚楚，又何必遮遮掩掩、語焉不詳。