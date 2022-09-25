高端疫苗翻車！民進黨的保證都能選前跳票，還有什麼可以期待未來政策能兌現？總不能慣性式甩鍋，忘記民主是有權力必有責任，不能都只想要享有權力資源，卻不願承擔相應政治責任，難怪被人大罵厚顏無恥，給予社會最差勁的示範。

如今隨著邊境解封倒數，卻發生日本不承認高端疫苗，無疑讓曾擔任疫情指揮官陳時中徹底難堪。截至9月22日衛福部統計資料，全台近100萬人，接種兩劑高端疫苗，民進黨怎麼向當初聽信打高端的民眾交代？如今想去日本，就面臨得多掏銀子的窘境。

目前願意放行高端疫苗共有8國，包括印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭，其中部分國家是只要疫苗有過EUA就放，並非單獨承認高端。王必勝於疫情記者會中說明，日本沒有把高端列入合格疫苗範圍，目前也沒有聽到日本對開放高端疫苗進行討論，至於另外一條路徑就是可以提供PCR證明，但會有自費問題，這是現況。

回看蔡英文與賴清德都曾高舉手臂力打高端畫面，而陳時中也為高端疫苗高調背書「數據證實，高端沒有比較差」。陳建仁則在臉書發文指出「台灣的疫苗接種覆蓋率名列前茅，死亡率是全球最低幾位」，並貼出各種數據，證明台灣「是防疫成功的保證」。連近期接種第四劑，選打高端疫苗的蘇貞昌，都直言「只要政府合格的疫苗都是安全有效疫苗，政府準備的疫苗種類多，且數量也很足夠，呼籲符合資格的民眾都請盡速打疫苗，增加保護力」。

網路民眾紛紛留言酸「這是打高端還是打廣告？」「3500元買台灣價值」、「高端仔白挨針，哪都去不了，就留下繼續守護台灣」、「簡單來說就是打了高端，能不能順利出遊，只能交給別人決定」、「當初連神明都能騙，説話能信？」。

為何日本沒有把高端列入合格疫苗範圍？從當初審查到採購，指揮中心一開始就為高端開了免疫橋接的綠燈，這種審查方式到現在都沒有被世界衛生組織（WHO）認可，完全是獨創全球自玩自嗨。日本在即將開放海外旅客自由行規定中，明確表示沒有打注射過日本認證的3劑疫苗，必需要提供出發前72小時持有PCR陰性證明，根本是在打臉民進黨政府。當初那些強推高端，「1450網軍側翼」如今都沉默不語，怎麼不願出來面對質疑？

民進黨自我感覺良好，不願承認高端疫苗被拒事實現狀，結果就是讓打高端的民眾落入次等待遇，徹底讓台灣價值矮人一大截。若沒有當初民間團體自發性捐贈千萬劑國際認可合格疫苗，現在民眾還能健康安心海外出遊嗎？日本今日不認高端，事實證明綠色執政是禍亂保證。（作者為台北大学公共行政暨政策博士）

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