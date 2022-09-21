【政新鮮】蔡英文1個月掉140萬鐵粉！ 謝寒冰曝關鍵原因驚吐一句 @中時新聞網

台灣民意基金會的最新民調顯示，4成4受訪者基本上贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，4成3不贊同，贊同者比不贊同者只多0.9個百分點。其中曾經最支持蔡英文的20到24歲選民，贊同蔡英文處理國家大事方式的比例大幅下滑26.1個百分點，不贊同的比例激增20.2個百分點，顯見年輕族群已經開始對蔡英文的執政產生不信任。台灣民意基金會董事長游盈隆甚至直接點出，蔡英文已經在一個月內流失了140萬名鐵粉。

另外前一陣子的台北市長民調也顯示，在陳時中、蔣萬安、黃珊珊三位市長參選人中，最受到年輕人支持的候選人是黃珊珊。如果再加上柯文哲的執政優勢，周玉蔻接連好幾天想為陳時中拉抬選票，纏著蔣萬安的身世潑盡髒水，到最後也未必能讓陳時中佔到多少好處，反而只是更把年輕選民推向藍綠之外的黃珊珊。

年輕族群曾是綠營最重要的票源，因為他們是相對來說最不會受到其他因素影響，單純只是從政治人物檯面上的表現，決定支持與否的選民群體。該做的工作有做好就會用選票支持，但如果政治人物放著該做的工作不做只想著搞選舉、拉派系，又怎會以為年輕人還是會傻傻只看顏色而不看是非，就將選票投給你？

從近期的這些民調來看，無論是對中央或是對地方，年輕人對民進黨的信任早已不復以往。蔡英文不想辦法做好總統應該做好的工作，卻想著勤跑地方想要替地方政治人物拉抬選情，根本就是本末倒置。918花東地震發生後，蔡英文因為地方輔選行程耽誤時間，最後與台東縣府的防災會議遲到又只是唸稿快閃，更是讓人看出她心中只有選舉、沒有人民的真實想法。

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