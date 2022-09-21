918當天，6.8地震來襲，桃園震度3級，剛剛啟用的八德羽球館天花板崩塌，驚悚視頻躍登CNN，讓全世界看到台灣，重重打臉五星級市長鄭文燦。鄭市長，不慌不忙，神色自若地臉書道歉，甩鍋承包商瑞助營造，讓國人見證五星級市長的不凡功力。

鄭文燦的豆腐渣工程原形畢露之後，連續兩天，民進黨大手筆隨報附送《鏡周刊》抹黑張善政15年前主持「農業電子化策略分析與規畫」涉嫌抄襲。民進黨如此這般，黔驢技窮？圍張救鄭？或是賭桃園市民的記憶力和魚類一般，只有短短幾秒鐘？

這是民進黨贏的策略的一環，隨報附送《鏡周刊》意味著選情吃緊的民進黨即將全面展開抹黑、抹黃和抹紅的負面文宣！

《鏡周刊》拳打桃園張善政，腳踢新竹高虹安，內容全屬子虛烏有，張冠李戴，目的在將民進黨贏不了的候選人的人設，全面「抄襲化」。《鏡周刊》故意混淆學術論文與政府委外報告，卻不敢以同樣標準，檢視陳明通、林智堅的通堅門，不敢質疑同是陳明通指導的鄭文燦的論文是否抄襲，更不敢主張解禁蔡英文封存30年的博士論文。《鏡周刊》為誰辛苦為誰忙，豈不明白？

而與《鏡周刊》系出同門的《鏡電視》，即將在綠營的祝福下，擠走TVBS，進駐55 頻道。目前，中南部有線電視系統已看不到TVBS，鏡電視若在選前進駐55 頻道，意味台灣民眾最主要新聞來源，全面綠化。

雜誌、電視輪番出擊，曾經表態深愛北京的親綠名嘴也沒閒著。先是公然汙衊慈濟上人，救駕陳時中不成，再接再厲，繪聲繪影地散播蔣萬安的DNA和他父親的韻事。瘋狗亂咬，全為飼主。

此外，選舉將近，大批新興的「x傳媒」冒將出來，隨之而來的是一票不知從何而來的民調。無獨有偶，這些民調的目標市場都集中在選情緊繃、民進黨候選人落後的選區，而民調的結果都有利於民進黨候選人造勢，操弄棄保。

收編媒體和名嘴，抹黑、抹黃、抹紅對手，炮製假民調，唬弄假選情，網軍側翼帶風向，再以防疫為藉口阻止台商回台投票，這就是民進黨贏的策略！

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