美國眾議院金融服務委員會在9月21日舉行聽證會，並提問摩根大通、花旗集團、美國銀行等大銀行的高管，如果中國武力犯台，大銀行們打算如何應對？是否會大幅度調整政策，退出中國市場或縮減在華業務？三家銀行的CEO都表示會遵循美國政府的立場和指示，就如同遵循美國政府在烏俄戰爭的對俄制裁立場，不排除退出或縮減在中國的業務。

儘管台灣陷入美中之間的博弈身不由己令人無奈，但如果不以政府而是以民間企業的立場來看，現在或許正是台灣企業最能夠借力使力，放眼美國市場並尋求合作與發展機會的最佳時機。因為美國現在上至政府、下至民間，大有一條心要貫徹白宮與中國對抗的戰略目標之意。如果是十幾二十年前的美國和當時的時空氛圍，政府的意識形態或許對民間和企業的影響有限。企業站在利益的角度，自然是哪裡的市場大、哪裡能賺的錢多，就想要往哪裡去，這是市場機制下的理性選擇。

然而當疫情替全球經濟帶來猝不及防的衝擊，供應鏈斷裂、通貨膨脹又讓全球經濟走向反全球化的浪潮，美國企業也開始向美國政府靠攏，需要依賴美國政府推出的各種振興措施，方可繼續維持往日的領先地位。就像曾經不可一世的英特爾，如今在執行長季辛格的帶領之下，顯然就是已經打定主意要靠美國晶片法案的補助，重新在業界站穩腳跟。

既然美國業界要與美國政府一條心，台灣被中國大陸軍事威脅、外交打壓，而且又處於美中對抗態勢下，只能夾縫中求生存。倒不如化主動為被動、化劣勢為優勢，在美國挺台抗中的意識形態氛圍、大陸企業在美國受到限制的情況下，台灣企業或許可以找到一條出路。

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