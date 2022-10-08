一個人沒知識不要緊，不能沒常識；沒常識不要緊，也要常看電視。堂堂一個所謂的｢企業主｣居然連最起碼的周邊小事都沒有，還拿話來攻擊別人，就真有點莫名其妙了！

前總統馬英九呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，前聯電董事長曹興誠居然反嗆說「你要欺負台灣人到什麼時候？」我說曹老闆，你才拿了新身分證亮相，好歹也看看正面字樣，是哪國身分證？台灣國嗎？蔡英文都不敢說台灣建國了，你居然敢，你真以為你是黑熊部隊的大統領，無法無天了？

曹興誠還說｢別忘記你還享用優渥的台灣總統退休待遇，那可是台灣人民的血汗。」拜託！去翻翻歷史文件、政府檔案，馬英九領的是哪一國總統退休待遇？

曹興誠又說，｢過去國民黨強迫台灣人民參與國、共內戰，讓台灣人在軍事戒嚴、白色恐怖之中度過半個世紀｣，如果沒有在台軍民的合作，台灣早在70年前就被老共拿了去。

再者，曹興誠指「馬英九這位中國人不幫台灣人去除這個禍害台灣人的條例，還要堅持這條例來禍害台灣人，你還有道德良知嗎？」這話應該去問蔡英文啊！當家作主這麼久了，怎不趕快修憲啊？

曹興誠自己的立場顛三倒四也就罷了，那中華民國護照還整天羞辱中華民國，你才是要欺負中華民國到什麼時候？滿嘴的荒唐言，怎還有臉到處獻醜呢？我看，曹興誠才應該閉嘴吧！

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