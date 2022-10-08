1970年代，台灣有過粗糙的選舉「作票」。後續則逐漸由更有效的細緻作票取代，使絕大多數的人不易覺察，而深信作票已絕跡了。

我在美國，首次參與選舉投票。在圈選選票後，須將選票放入公設信封袋，再交由選務人員，由他將選票當場置入票箱。我問為什麼？他解釋，因選務人員無權搜身，這段手續可防選民多帶選票冒投。選舉結果只須多一票，就可決定當選或落選。因此，必須防止任何可能的作票，既使只是一票。

我初當白宮醫療顧問，我在白宮盛讚美國辦選舉已200多年，有中立公正的選委會長期主持選務，還有認真的選務人員，誠可做世界楷模。卡特總統卻另有看法。他是位虔誠的基督徒。他沉痛說，作票所得利益巨大無比，因而永遠會有人挺而走險，且技倆與時俱進，使一般人難以察覺。他認為「道高一尺，魔高一丈」。他相信永遠有貪婪之人想印偽鈔，也永遠有野心政客想選舉作票。他以自己遭遇為例。他當年參加民主黨喬州州議員初選。開票，他一路領先。但有一小鎮開票，他得票只有139票，對手卻有360票。結果他落選了。他立即依據「選票連號」查出，該投票所僅分發選票333張，何來499票？證實了作票163張。終局他獲提名。如今卡特已高齡98了，他仍為公正選舉致力。

美國傳統基金會統計近年美國作票被法院判有罪就有1182案。「ACE選舉知識網站」整合全球選舉專家意見，咸認為選票有連號是必要的。在選票印連號已有130年歷史，可防止選票多印，也方便分發計算。

台灣大概是唯一選票不印連號的地區。也許台灣選務人員較精於計算。但有沒有可能誤算過？確實會有，也確實有過。2004年總統選舉，據通報當時的台北縣有多印大量的選票，有可能是要大量作票。我們公開聲稱次晨會去印刷廠查問。但很巧當夜選委會將多印選票連夜焚化。《中國時報》2004年3月16日報導台北縣將計有52大麻袋選票。送往樹林焚化爐燒燬。每袋20萬張計有104萬張，足以影響選舉結果！政府印新台幣、發票、彩券、摸彩，都會印連號，為什麼獨獨只有「選票」不印連號？

選舉委員會主委與辦理選舉是否公正息息相關。職故，各國選舉委員會主委都由中立公正人士出任。唯獨台灣的主委則是任命黨性特優的人士，他是否會因心理負隅而難於持平？若果如是，其薪酬來自全國人民納稅血汗錢，確有負全民的信託。

我近與幾位在野黨政要餐敘，他們一致認為我質疑現在還有作票是多餘的。就正如早已沒人印偽鈔了。我就拿我手機照電視新聞報導：「超商客人誤用偽鈔被逮」、「買珠寶用偽鈔當場被識破」。「作票」、「偽鈔」是被我們所忽視，而非已不存在，

有一位美國華裔青年Jason李回國研究台灣選舉多年。他錄下投票所在作票的實景。是的，台灣還在作票。諸如投票箱，由木箱改為紙箱，更易於作票，而不易被發現。2018台北市長選舉有投票所可在30分鐘內完成的「報表」，要弄到次日清晨。他們不回家，在做什麼？有檢調問過他們嗎？長久以來，台灣正直誠信的才俊，不敢踏入政治選舉之河道，因為河流裡，暗藏太多「作票」的鱷魚。此刻，該是還給台灣人民一個公道的時候了。

民主政治的「大道之行」，仍然是「選賢與能，講信修睦」。深信這是台灣執政與在野的政治家們可一致同意的。若是，請就在此次大選，敦請中立公正人士出任中選會主委，並在選票就依國際公例票根印上「連號」。

（作者為前立法委員）