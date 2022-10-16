繼前新竹市長林智堅「論文門」之後，德明科大上周也通過撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位。為防抄襲事件重演，台大決祭出鐵腕，要求碩博士論文須通過相似度比對，一旦出包將連帶追究指導教授責任。但要重振學術聲譽，除了避免讓人「洗學歷」，更應避免淪為政治鬥爭工具。

這波論文抄襲泥巴戰，起因於林智堅被「論文門」拉下馬，讓綠營大為不甘，祭出焦土戰術，藍營也回敬對手，讓這場仗血流成河。

截至目前，除林智堅和蔡壁如被撤銷學位，國民黨許淑華驚險過關外，還有民眾黨新竹市長候選人高虹安、國民黨新竹市長候選人林耕仁、高雄市長候選人柯志恩、基隆市長候選人謝國樑、雲林縣長候選人張麗善，以及民進黨基隆市長候選人蔡適應、雲林縣長候選人劉建國，甚至連桃園市長鄭文燦都全被捲入。

距離選舉只剩最後1個多月，各地烽火連天，並未登記參選的蔡壁如，從揭發民進黨高層黑手伸入鏡電視，到高端疫苗採購黑箱，打擊拳拳到肉，讓民進黨恨得牙癢癢，欲除之而後快。值此之際，德明科大認定蔡壁如「違反學術倫理」並撤銷其學位，動作迅速卻也衍生不少爭議。

其中爭議最大的在於德明科大13日決定撤銷蔡壁如碩士學位，但對於當事人，不僅沒有給裁決書，只給了314字「學術倫理審定結果」電子郵件，就連校方手上都沒有這份「裁決書」。

其次是審議過程，被控只採納綠營側翼王浩宇的指控，還有德明科大職員PO文點名學校舔綠行徑，表示貢獻最多假論文的是學校老師，校方長期包庇，卻拿學生論文開刀。

要斷定論文是否涉及抄襲，國際間都有具體的客觀憑據，台大在處理林智堅論文案之前，綠營也曾指控審定會召集人蘇宏達政治立場偏頗，企圖製造「未審先判」的不公印象。

中華大學判定林智堅涉抄襲之前，外界也質疑當時的董事長為民進黨發言人、新竹市議員李妍慧，還被影射「干預校務」，李之後自行辭去董事長暨董事職務來消除外界疑慮。

台大和中華大學最終審定結果能被外界接受，靠的就是證據，讓當事人和支持者啞口無言。雖然已有前例在先，德明科大此次卻未按照程序對外公布「一刀斃命」的證據，反而先透過新聞稿公布「結果」，也難怪啟人疑竇。

身為國內大學院校龍頭，台大祭出鐵腕，對於過去被視為「洗學位」的「在職專班」和習於放水的指導教授，確實是一記警鐘，相信不少學校都會相繼跟進，來擺脫「學店」惡名。

但除此之外，面對論文抄襲的紛紛擾擾，各校學倫審定會議也應公開透明，至少讓當事人得以檢視是否公平公正，才能避免有人拿學校聲譽作賭注，甘心淪為政黨操弄的工具。

（作者為資深媒體人）