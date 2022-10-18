陳時中穿皮鞋勘災，雖是小事，但卻具體呈顯出民進黨掌握政權後的基本心態，與當年蔡英文乘雲豹戰車勘查水災，還派攝影師大作其秀一模一樣。

民進黨當初可謂是「穿草鞋」出身的政黨，能苦民所苦，站在百姓這一邊；但當奪取政權後，脫下草鞋，穿上皮鞋，就宛如暴發戶一般，自高自傲，完全不將民眾放在眼裡，不但距離民眾越來越遙遠，更完全站在民眾的對立面，其墮落、腐敗的速度，簡直讓人瞠目結舌。

民進黨的「轉型」，充分印證了「權力使人腐化」的真理，掌握到權勢的人，最是擅長渲染、炫誇，營造出種種光鮮的假象，而也就在其漫無止境的虛偽宣傳下，連自己都陶醉在其中了。

民進黨施政，一意以攫奪政權為念，而掌握政權之後，傲慢自大，作威作福，視民眾如草芥，「草鞋精神」已是蕩然無存，尤其是自疫情以來，不惜與財團勾結，從疫苗之亂，到快篩之亂，簡直有「謀財害命」的嫌疑。這不但是台灣民眾的悲哀，更是民進黨的悲哀。

當執政者西裝革履，以巡遊、作秀的姿態去勘災的時候，喀喀答答的皮鞋底下，其實踩踏的已不止是台灣這片土地，而是所有台灣民眾的尊嚴，這種政黨，如何能教人再支持下去？

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