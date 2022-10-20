中央流行疫情指揮中心擬開放「高端戰士」重新接種其他廠牌的疫苗，以符合日本入境規定。這項政策的推出等於是官宣高端疫苗是無效的疫苗。更可悲的是，國內在野專家喊了快1年的事，竟要日本的一紙禁令後才能出現轉折，簡直是奴才心態，重演了「華人與狗不得入內」的歷史悲劇。

高端之所以會淪落到今天的地步，業者沒本事但又想發國難財是原因之一。但如果政府能充分發揮監管功能，搞不好也能「烏鴉變鳳凰」，但政府終究選擇與業者同流合汙，結果就落實了高端終究是「爛泥扶不上牆」。政府與業者狼狽為奸應各打五十大板，不能只怪業者。

台灣的醫藥材監管制度在亞洲是出名的，連中國大陸都想利用《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的合作平台，和台灣同步、交互的醫藥材監管審核，一方面方便台灣業者產品可以有綠色通道行銷大陸，一方面也可由實作學習台灣的制度。

這麼好的監管制度碰到了可違憲操作的指揮中心，把政府原本可利用「緊急使用授權」（EUA）的核發來監管醫藥材質量的工具，自廢武功到成為護航高端及阻擋BNT疫苗進口。高端不過只想省下3期臨床試驗的費用，偷雞摸狗地打通了所有關節，讓高端疫苗違反學理獲得EUA。等黃金時間一過，回頭想做符合國際標準的3期臨床試驗，也因為病毒已變異，根本重做不來，讓高端疫苗成為永遠不知道效果的世紀謎團。

為何一個原本健全的監管制度，會在一夕之間爛到這種地步？外力介入凌駕專業是個重點，抹煞了仍堅守崗位兢兢業業監管的藥監同仁。外力當然是指揮中心，如果再看到指揮中心為高端疫苗成功上市接種出動大量專家吹牛高端疫苗的效果，甚至還在臨床試驗解盲前就請專家違反規定現身說法疫苗的安全性，結果證實是打了安慰劑，真是「高端如此多嬌，引無數英雄競折腰」。

高端就是吃定了政府只要顏色對了，指揮中心就可放棄監管。寧可花大工夫去做遊說工作，也不願意花錢做3期；寧可將疫苗的包裝顏色改成綠色，也不願意花功夫精進針筒內的疫苗質量。這就是現在想跟政府做生意的廠商普遍的心態。

指揮中心現在又突發奇想，以重打疫苗協助高端戰士。但這項政策不但救不了近期要去日本的高端戰士，反而意外官宣否定了高端，也否定了指揮中心去年對高端的監管。這種否定茲事體大，等於是戳破了國王的新衣，還不如死撐著高端的效果，補助高端戰士去日本需做的核酸檢驗費用，才符合民進黨政府的政治高度。指揮官王必勝真的該補修民進黨的政治學分。

（作者為中華民國防疫學會理事長）