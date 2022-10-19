自高端疫苗成為輿論熱點，因沒有做與BNT、莫德納等WHO認證疫苗相等程序之第三期試驗，而引發輿論爭議後，民進黨及其側翼一直努力暗示一個觀點，「高端是蛋白質疫苗，至少比較安全」。

然而，這樣的暗示禁得起考驗嗎？從疾管署(CDC)網站統計資料看，恐未必如此。至少跟蔡政府不斷阻擋（當然他們到現在還嘴硬不認，但大家都記得當時他們是怎麼刁難的）的BNT相比，高端連「較安全」恐怕都說不上。

CDC網頁中，有一個頁面是「COVID-19疫苗統計資料」，如果我們點入，下載「1111017 COVID-19疫苗接種統計資料.pdf」，可計算目前高端疫苗各種劑次加起來，共施打305.7956萬，BNT則是施打1926.2455萬，BNT施打量總劑數是高端的6.30倍。

CDC網頁中，有另一個頁面是「COVID-19疫苗接種後不良事件通報」，在網頁下方的4，可下載「1111017 COVID-19疫苗接種後不良事件通報.pdf」，從中我們可得知，因「疑似疫苗接種後嚴重不良事件」死亡的總人數，高端為60人，BNT是131人，BNT的疑似死亡總人數是高端的2.18倍。

看出來了嗎？若CDC網頁數據正確無誤，BNT打了高端6.3倍的量，疑似因疫苗死亡人數卻僅2.18倍！

若把數字換算，可得知「每10萬次接種有1.96人疑似因高端疫苗死亡」與「每10萬次接種有0.68人疑似因BNT疫苗死亡」這兩個結果，接種高端的疑似死亡率，竟然是BNT的2.88倍！

對比陳時中9月24日還在說「大家都以為就是說，每一個人的身體都可以承受每一種藥物，也有人是沒有辦法的，也有人只能選擇蛋白疫苗」，替民進黨政府通過高端EUA辯護，更有暗示「高端疫苗是身體比較弱民眾的安全選擇」之意味。筆者提出的數據無疑是對民進黨政府，提出強而有力的質疑。

也就是說，民進黨政府全力支持的高端，不僅在「防護力」上不確定（甚至將保護力列為「商業機密」），在「安全性」上似乎也輸給他們最不願購買的BNT。對比一下陳時中等人對待高端與BNT的態度，真的有把國民健康放在第一位嗎？

事實上，民進黨與陳時中也非常清楚高端疫苗已經是他們的包袱。舉例說明，10月15日陳時中競選總部發表新聞稿，強調疫苗採購程序完備，國民黨勿「再拿疫情當提款機」。這句話非常讓人玩味，提款機顧名思義，是可以提出錢，得到利益的機器。罵國民黨拿疫情當提款機，那豈是不是承認疫情現在已成為陳時中的包袱，而非加分了？顯見陳時中陣營自己也有自知之明，只是不願意或不能承認錯誤，還想要拗到底。

然而，東拗西拗能挽救陳時中選情嗎？當然不行。就以筆者本文舉出的對比來看，高端疫苗連民進黨及其側翼常常宣傳的「安全性」，都有可能禁不起檢驗了，越深挖謎團愈多，怎麼可能得到人民信任？

套用柯文哲市長曾講過的話：「你不解決問題，問題會解決你」，如果民進黨與陳時中仍然不願意面對高端的種種爭議，那我想敗選必成定局。

（作者為網路媒體工作者）

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