印度舉國歡騰，因為英國的新首相蘇納克，是印度裔。而他的岳父，則是印度的超級科技富豪，號稱印度比爾蓋茲。拜登跟他通話，主要就是繼續支持烏克蘭，共同對付中國。

蘇納克是1980年在南安普頓出生的英國人，對，他父母是從東非移民來的印度裔，是很有錢的移民。蘇納克從小被送去貴族寄宿學校溫徹斯特公學（名為公學，但卻是私立），他在牛津大學修政治、哲學跟經濟，這就是典型的英國上流社會的教育方式，背後得用錢來堆砌。

然後他到美國長春藤，更貴的史丹佛大學讀工商管理碩士，在那裡遇見他的妻子阿克沙塔墨提，阿克沙塔墨提自己持有的父親公司Infosys股票，市值大概是7億英鎊。

這樣的出身背景，顯然是高盛要找的人。蘇納克一畢業，立刻在2001年到2004年在高盛當上分析師，然後，他成為兩家對沖基金的合夥人。2015年他選上北約克郡列治文的議員，當時他35歲，2019年就進入內閣，成為財政部首席秘書，2020年，成為財政大臣。

蘇納克跟他的妻子在2022年第一次登上星期日泰晤士報富豪榜，兩人財產約7.3億英鎊。

這一次，因為保守黨140個議員，決定支持他當黨主席，他成為黨魁唯一的候選人，所以，根本不用經過黨員投票，就決定了黨魁是誰，又因為這屆保守黨席次多，所以保守黨黨魁，就自然成了英國首相。也就是說，英國首相換來換去，上台下台，是保守黨的圈子決定的，黨員也沒有投票，英國公民更沒有說話權。英國的政治遊戲規則，就是如此。

特拉斯不得人望，甚至很多英國人對她鄙視，但英國現在的問題，並不是她造成的，只是她的財政大臣提出的減稅方案，實在太蠢。

英國現在的問題，有英國長期的結構問題，也有脫歐造成的嚴重後遺症，更有俄烏戰爭引起的民生經濟危機，蘇納克上台，可以解決這些問題嗎？其實很難。資本主義的邏輯，是造成現在的結果，保守黨在英國不得人望，工黨很可能下次大選，就會獲勝，蘇納克到時候就得下台。

英國的長期結構問題，可以從柴契爾夫人開始談，1979年柴契爾當上保守黨黨魁，成為英國首相，當時因為種種原因，英國經濟蕭條，應對經濟蕭條，當然有不同的解法。柴契爾的藥方，是激進的把國營企業盡量私有化，然後打壓工會，推行各種市場自由化，尤其是在金融業。她認為這樣，就可以治所謂的「英國病」，然後她還派兵，打了福克蘭戰爭，打敗阿根廷。

短期內，英國經濟似乎好轉了，但是，卻造成極大的後遺症，工業基本上從英國消失，許多工業的工作機會，永遠不再回來，英國變成一個以服務業為主的國家。哪一種服務業呢？當然是金融業，當然還有觀光旅遊，跟教育產業。但是，這無法養活所有人，金融鉅子跟財團獲利最多，但是財富集中在極少數人手裡。也就是說，英國在柴契爾首相任內，走向了資本主義的極端。

因為難民問題，跟與歐盟的種種齟齬，英國在混亂跟矛盾中，在2016年以3%的微小差距公投脫歐，可是，脫歐以後，英國人發現自己被騙了，脫歐在經濟上，根本得不償失，到現在，還在處理脫歐的爛尾處境。

英國5000多萬的人口，脫離歐盟這個大市場，又不能加入北美市場，進退失據，兩頭落空，非常尷尬。更不要說，脫歐以後，又造成北愛爾蘭跟蘇格蘭的不滿，英國也只能跟美國更加緊密結合。

英國跟中國的經濟，其實有很多互補性，但是，因為美國，英國當然選擇做美國的忠誠小弟，對華為的打壓排斥，對中國的種種攻擊造謠抹黑，英國沒有停過，這當然讓中國很困擾，當然華為也受創，可是，這並沒有給英國自己帶來什麼好處。

俄烏戰爭，英國明明可以事前調停，結果英國跟美國一起拱火，就算發生戰爭了，英國也可以明哲保身，可是，英國卻處處搶先制裁俄國，最後，能源跟糧食問題，終於燒回英國，人民生活困頓，政客束手無策。這一切，都是英國自己一直在作死，更不要說，疫情反覆，對經濟造成的傷害了。

不要懷疑，蘇納克也是反華的，在英國現在的氛圍下，不反華的政客，在政治圈子，基本就被排除了，哪容你往上爬？

英國真正的病根，其實不是英國政客可以解決的，英國至今，是一個貧富差距嚴重，階層流動困難的社會，各種市場自由化的結果，最終造成私人財團的各種壟斷。而「去工業化」的結果，就是有很多人，再也找不到長久的工作。

以前，英國在政治跟資本主義造成的問題，可以靠對外發動戰爭，殖民、帝國主義暫時解決，但現在英國不能靠那些老把戲轉移問題，也無法靠帝國主義創造財富，不能搶劫殺人，燒殺擄掠了。

現在還靠著帝國餘暉，吃點文化、觀光跟教育飯，問題是，你這個資本主義跟政治制度，要怎麼才讓人民幸福生活？從2016到現在，短短6年，卡麥隆無解，梅伊無解，強森無解，特拉斯無解，蘇納克也很難有解藥。打擊中國，也只是自我摧殘得更徹底，而已。

（作者為作家）

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