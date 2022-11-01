竹北市人口快速成長，縣府興建嘉豐國小和勝利國中今年已順利招生，文小三和文中二也準備興建，國民黨竹北市長候選人林為洲和縣議員吳旭智指竹北市國中小入學問題解決了，未來將面臨高中生如何就近入學問題，應要未雨綢繆。

竹竹苗高中職是同個考區，國立實驗中學、新竹中學和新竹女中都是國中生入學的第一志願，在竹北市的國立竹北高中、縣立六家高中及私立義民中學，多為竹北市家長讓孩子就近入學的重要選項。

林為洲和吳旭智表示，在縣長楊文科和教育局長楊郡慈努力下，竹北市學區重新劃分和新建學校，解決孩童都能夠就近入學問題，但未來可預期的是高中入學問題。

吳旭智指高中就近入學，是竹北市很多家長期待及重視的議題，縣府目前除了六家高中擴校，應有更完善的配套辦法，或許可考慮在台科大都計區內規畫設立六家高中分部。

林為洲指出，竹北市是個新興的科技城市，的確需要有1所優質高中，台大和台科大都在新竹縣取得土地，多年來1個學院都未見設立，地方曾建議設立台大附中或台科大附中，但因教育體制等問題無法成行。

林為洲認為，在竹北隘口的文中二接近新竹生醫園區，或許可考慮與科學園區合作，由教育部主導設立類似園區實驗中學的「國立生醫中學」，或者由縣府直接成立優質的完全中學，以解未來竹北市高中就近入學問題。

楊郡慈表示，六家高中南棟校舍拆建目前已完成基本設計，審查通過後將立即進行都市審議及細部設計，新建教學大樓完成後，高中部將由21班增為30班，將可提高就學供應量。

楊郡慈指出，設立國立高中和縣立高中是教育部權責，縣內每年有6千多名國中畢業生要升高中職，她曾針對竹北市高中不足問題建議增設，教育部回覆竹竹苗是同一個學區，高中職的供應量目前是足夠。