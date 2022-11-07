國民黨竹北市長候選人林為洲，擔任新竹縣流浪動物珍愛協會理事長，長期關心動物保護及流浪動物議題，他提出5項政見，提升動物保護意識，打造竹北成為寵物友善城市。13日將在竹北市中興里集會所舉辦「免費犬貓絕育活動」及「寵物市集」，歡迎「鏟屎官」帶著寵物家人一起來同樂。

林為洲表示，每個候選人都會提出「寵物友善城市」，但如何做、怎麼做，才是竹北市民最關心的議題，他提出寵物友善政見都做得到看的到，並不是空喊口號！

他提出「市公所定期召開動物保護專家會議」、「開設動物保護教育課程」、「公園綠地增設動物友善空間及設施、增加犬貓拾便袋據點」、「推動里辦公室認養據點」、「補助寵物疫苗、結紮及晶片植入經費」等5項政見，實現竹北市動物友善的目標。

林為洲說，竹北市公所沒有動物保護部門，有關動物業務是由清潔隊及農業課執行，但這2個單位非動物保護專業，在相關政策擬定、執行上，就會差專業一大截。

林為洲說，未來市公所定期召開動物保護專家會議，由動物領域專業人士給執行單位人員專業知識，就可在實務上運用，為避免任意棄養行為一再發生，有必要開設動物保護教育課程，提升市民動物保護意識。

林為洲主張推動里辦公室成認養據點，未來竹北市公所可協調各里辦公室，推廣愛心認養小棧，方便里民就近認養，打造動物與人類和諧共生友善社會環境。

林為洲說，目前寵物疫苗費用大約3000元到3900元、結紮1000元到4000元不等、晶片植入300元到1000元不等，都是飼養寵物時必要的花費，會持續推廣寵物晶片植入及結紮外，未來也可由竹北市公所做補助。

林為洲說，寵物對飼養家庭來說，是家人般的存在寵物，未來竹北市公所確實執行5大政策，讓竹北市成為新竹縣動物最友善的城市，是他努力的目標。