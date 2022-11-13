民進黨新竹市長候選人沈慧虹12日深夜在臉書貼出長文，針對民眾黨高虹安的「智慧交通」政見提出看法，她直批智慧交通很重要，但不能只是口號，高所提的作法，都是市府現階段已經在執行的內容，不知為何高虹安要把現有施政納為自己的政見？

沈慧虹指出，智慧交通是過去7年多市府一步一腳印落實的工作之一，目前也進行至實作階段。

譬如高虹安政見提到人工智慧控管交通號誌、大數據分析車流、最佳路徑分析，新竹市政府從2017年起，就與新竹縣共同向中央爭取經費，在自強南路─經國橋─慈雲路往返園區廊帶上落地實作，不僅早就做到縣市整合，也成功做到減少旅行時間近4分鐘。

沈慧虹說，團隊已在2021年更新交控中心的系統與資料庫，透過串連不同單位的監視器，蒐集數據、控制號誌，也與學研單位合作，共同研究包含影像強化、數據蒐集、車流導引等智慧交通解方，研究成果今年9月更入選CVGIP最佳論文獎。

她質疑，「不知為何高虹安要把已經進行中的施政納為自己的政見，是不熟悉市政還是不夠在地？」

沈慧虹也強調，如果喊了智慧交通就可以解決問題，那台北市內湖的交通問題，為何至今難解？這就是高虹安不了解市政工作，凡事去脈絡化，只喊新潮的口號，但不做基本功。

她說，新竹現有路廊路幅不足，必須新增或是擴建提出輕軌、打通縣市橋梁作為解方，雖然不新潮，但這樣的解決方案很有效。

沈慧虹指出，她想講的遠比文章中書寫的內容更多，交通還有非常多要繼續嘗試與推動的工作，她已請團隊將相關資料整理成較好閱讀的文件，分享在留言區，有興趣的市民可自行點閱。

此文也獲不少網友留言，「新竹市長候選人只有妳在講政見」、「虹姐努力實實在在做事有目共睹」、「嗯！果然是交通專業人士」肯定沈慧虹的交通專業背景。