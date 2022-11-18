民進黨新竹市長候選人沈慧虹18日舉辦「選前黃金周」記者會，公開倒數8天每日行程，並以打電話拉票、光榮車隊掃街5號相挺手勢、青年返鄉投票，3大招邀請「光榮部隊」站出來。沈慧虹強調，近年她致力打造年輕人願意回家的城市，邀請大家一起催票。

沈慧虹18日在市議員陳建名、鄭美娟、施乃如、曾資程，議員候選人林盈徹、楊玲宜陪同下舉行記者會。沈慧虹也現場連線打給在地從事「地方創生」的青年頭家、同時也是她的青年後援會會長楊雨珊，提醒她下周六投票，準備好「印章、身分證、投票通知單」投票三寶。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名表示，選前黃金周光榮持續啟動車隊掃街，請大家鎖定沈慧虹臉書公布路線圖，以「白天輝煌、晚上光芒」迎接車隊，白天遇到車隊可拿出自製手板等道具，晚上就秀出手機的燈，為車隊加油。

沈慧虹表示，她知道很多年輕人選擇離開新竹就業、就學，這8年她與前市長林智堅及市府團隊，翻轉、改變城市，打造讓年輕人願意回家的城市，很多長年在外地打拚，和新竹市久別重逢的人，一回到新竹市就發出「哇」的驚嘆。

沈慧虹說，城市的改變與進步不能走回頭路，她未來要持續創造讓年輕人有機會、有認同、願意安身立命、好好生活的城市。選戰倒數8天，她不會鬆懈，這是從事公共事務最重要的精神，也是她和年輕人共同的理念與DNA。