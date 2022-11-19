前總統馬英九19日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑在基隆市南興市場掃街拜票。馬英九受訪時，媒體問到日前民眾黨新竹市長候選人高虹安表示，因為國中曾與他握手，所以政壇路走得辛苦一事。馬英九回答事情已解決，並證實高已向他道歉。
日前，民眾黨新竹市長候選人高虹安接受專訪時表示，她國中畢業時領市長獎，曾與時任台北市長的馬英九握手，她說可能是握到了「死亡之握」，所以政壇路才如此可怕。
馬英九19日上午受訪時，被問到高虹安是否已向他道歉，馬英九回應：「這個問題已經解決了。接受她的道歉。」
前總統馬英九19日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑在基隆市南興市場掃街拜票。馬英九受訪時，媒體問到日前民眾黨新竹市長候選人高虹安表示，因為國中曾與他握手，所以政壇路走得辛苦一事。馬英九回答事情已解決，並證實高已向他道歉。
日前，民眾黨新竹市長候選人高虹安接受專訪時表示，她國中畢業時領市長獎，曾與時任台北市長的馬英九握手，她說可能是握到了「死亡之握」，所以政壇路才如此可怕。
馬英九19日上午受訪時，被問到高虹安是否已向他道歉，馬英九回應：「這個問題已經解決了。接受她的道歉。」
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