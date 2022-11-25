立委高金素梅25日中午到竹市與民眾黨新竹市長候選人高虹安合體車掃。（王惠慧攝）

打訴諸溫情牌？柯建銘突發文道歉「兩人」 柯文哲斥：新竹市民會相信誰

立委高金素梅25日中午到竹市與民眾黨新竹市長候選人高虹安合體車掃，針對立委柯建銘在臉書對柯文哲、高虹安說「對不起」。對此，高虹安表示，柯建銘要道歉的不是柯文哲、高虹安，而是要向全台、全新竹市民道歉，因負面選舉，讓市民沒有機會聽到候選人的政見願景。

針對柯建銘在臉書道歉，高虹安表示，柯建銘提到新竹是他的故鄉，所以抱歉用這麼嚴厲的手段，但其實「新竹是柯建銘故鄉，同時也是高虹安的家」，每個人都是為了新竹好所以投入選舉，選舉打到現在，真的很少看到這麼負面、誇張的選舉。

高虹安也說，柯建銘總召要道歉的並不是柯文哲或高虹安，而該向全台灣、全新竹市民道歉，這麼多的造謠抹黑被澄清打臉，但造謠抹黑的列車持續開到下一站，讓新竹市民沒有機會聽到候選人們的政見願景，她所提的100多項政見，也沒有辦法在媒體上和新竹市民來好好溝通。

高虹安批評，造成這樣的結果，其實就是新竹市有第7號候選人柯建銘，就是他這麼用力的在這場選舉中，出動這麼多力氣和單位，才會造成這樣的結果，希望在最後一天，他能好自為之、適可而止。

針對柯文哲說土地變更有上百億，林智堅反擊是抹黑兒童醫院，高虹安則說，其實柯直播並沒有講到是兒童醫院，網友大家也覺得非常好奇，這是「山西布政司五千兩在哪」案子重演。高也說，不管是棒球場、關埔國小等等，到不打自招的兒童醫院，到底有什麼樣問題大家都很關心。

高虹安也再次強調，林智堅和沈慧虹先前多次指控高虹安反對兒童醫療，這絕對是沒有的事情，昨天晚上甚至還有地方民眾和馬偕醫院同仁，跑來說高虹安為什麼反對兒童醫療，她說自己完全沒有說過的話，希望大家自重。

高金素梅今特地從花蓮趕上來，替高虹安加油。高金素梅說，覺得選舉可以更溫暖一點，新竹市民有智慧，未來的市長怎麼把科技和城市連結，才是最重要，3年多來看到高在立院的表現，邏輯性強且認真專業。