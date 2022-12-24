經過近一年嚴格的封控，大陸終於在近日全面放開疫情管控政策，雖然短期內正經歷著幾何級數的感染增長，但可以想見，這應該是必然要經歷的陣痛，完成群體免疫後的大陸社會可以重新回到世界交往圈。實際上，大陸也已經開始籌備，大陸國務院總理李克強在會見香港特首李家超時就強調要加緊推進兩地人員往來恢復正常，同時也有多項消息指出，元旦後大陸也會全面放寬境外人士入境大陸的管控措施。

接下來準備接受檢視的就是兩岸之間的往來障礙問題，尤其是台灣方面設置的障礙。蔡政府基於政治考量阻斷兩岸民間交流已經是公開的祕密，但表面上當然還是打著疫情管控的旗號。雖然近一年大陸內部的管控政策飽受詬病，但近3年大陸的感染絕對數一直處於極低位，若論風險等級，那在全世界都屬於一流水準，但台灣從未因此放寬對大陸的限制。即便是今年10月台灣徹底對外解封，也獨獨拋開陸港澳，而港澳地區還只是限制旅遊觀光，大陸則是完全限制，只剩下探親奔喪還能保留一絲空間。顯然，蔡政府並不是基於科學標準，而純粹是為了阻隔而阻隔。

就連近在咫尺的小三通，兩岸喊話了許久，現在也不過是猶抱琵琶半遮面的開了一個小口子，允許以探親和人道需求來申請通航，但其他需求依然在禁止範圍。蔡政府擺在檯面上的藉口當然還是疫情，現在又有了更管用的理由，那就是大陸迅猛增長的感染人數。實際上，這種措施除了給金馬縣民增加困擾和支出外，沒有任何其他效果，但蔡政府仍然以此為要挾，要求大陸與之展開協商。

事實上，如今的台灣與大陸都沒有什麼理由再自我隔絕，大陸疫情固然迅猛增長，但台灣今年也已經經歷了3波疫情，感染總人數已經突破總人口的1/3，實現群體免疫已經指日可待，大陸目前還遠未達到台灣的感染水平，若從風險程度上看，大陸可能更需擔心放開後台灣帶來的威脅。

但現在的問題早就已經不是疫情問題，因為現在的Omicron變異株帶來的健康威脅已經不像原始毒株那麼嚴重，更大的災害早已變成疫情管控措施本身帶來的次生災害。台灣繼續限制下去，只會單方面影響兩岸人員往來。

但是，兩岸之間的經貿連結從來沒有因為疫情而中斷，即便是在嚴格的管控政策下，台灣民眾前往大陸依然絡繹不絕，等大陸完全放開之後，這類需求只會更大。台灣能限制大陸民眾前往台灣，卻限制不了台灣民眾前往大陸，最終結果就是單方面的台灣民眾流向大陸，台灣被進一步掏空。

台灣當然不會自絕於全世界，但自絕於大陸之後其實就等於自絕於半個世界，一個與大陸老死不相往來的地方，也無法在全球經貿中取得合理的發展地位，起碼國際大公司無法接受這種隔絕，只會用腳投票。蔡政府必須重新思考，如今的世界不再是3年前的世界，一個即將恢復往來的世界，不會獨留一角讓蔡政府操弄政治遊戲。