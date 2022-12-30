三一東林(3609)召開法說會，由董事長陳睿謙主持，展望明年將有兩大新武器，分析大陸改裝車有四大驅動力，公司預計明年第一季上海浦東「高級訂製車旗艦展示中心」開幕，並預計同季TESLA改裝成車正式發布(以自有品牌銷售)，電子事業方面，Mobius居家軌道系統，推出市場唯一及自主開發的居家軌道系統，也預計明年可望有較大突破。而Mobius居家軌道系統台中總部也預計明年2月完工，在農曆年後可以開始使用。

三一東林經銷品牌，頂級改裝品牌成車經銷為BRABUS品牌(BRABUS G900、BRABUS G800、BRABUS XLP等)、MORGAN MOTOR品牌(MORGAN PLUS FOUR、MORGAN PLUS SIX)，依據台灣過去三年的銷售，國內對該等車種之銷售金額年平均約為3.5-4億元。

經銷品牌也經營客製化套裝改裝加值服務，三一東林代理經銷歐系頂級車改裝套件品牌有BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、LORINSER，還有對應全車系的外掛式電腦晶片RACECHIP，與美國客製化鋁圈製造廠VOSSEN。依據台灣過去三年的銷售，國內對該等車種之銷售金額年平均約為0.7-1億元。

三一東林競爭優勢可以分為產品、銷售通路、專業服務、客源。產品方面，為全球唯一集國際品牌大成，以高規格品牌的限量或少量客製化車款，而客源為公司之重，以重複消費性、高消費族群，並較不受到景氣衝擊影響，提到銷售通路，公司也創造客戶渠道，在台北、台中精品汽車實體展示店面，並延伸開發大陸上海直營經銷據點，服務在地客戶，並且三一東林提供多元服務，除了德國認證之設備與技術，透過整合系統管理串連知識管理，達到安全及舒適的服務。

三一東林將進軍大陸市場，大陸官方數據顯示，2027年大陸改裝行業的市場規模將會超過2000億人民幣。分析大陸改裝車市場驅動力，一、受汽車保有量趨於飽和、汽車銷量下滑等因素影響，汽車產業開始通過汽車定制改裝等產業升級 提高消費者的購買力；二、二手車市場活躍推動汽車翻新改裝行業發展；三、大陸賽車運動的快速發展，加上舉辦國際賽車比賽，進一步推動了消費者對汽車性能和外觀的追求；四、2018年10月《完善促進消費體制機制實施方案 （2018-2020年）》法規發布，進一步放寬對汽車改裝的限制。

三一東林也藉此機會，推出改裝自有品牌及汽車自由品牌，2023年將由下游向中游發展，2022年已與上汽改裝簽訂合作意向書，預計明年第一季上海浦東「高級訂製車旗艦展示中心」開幕，並預計同季TESLA改裝成車正式發布(以自有品牌銷售)，且預估在2024年於大陸各地成立經銷商。

珠三角地區由於發展較早且經濟較發達，對汽車改裝市場有較大需求。三一東林已經陸續與當地企業布局簽署合作辦忘錄，並預計於五年內陸續於廣州、深圳、杭州、北京、天津、青島、成都成立營業單位。雖然受大陸疫情而嚴重遞延，但市場需求仍在，預估在這個月會把大陸中心大部分基礎裝修完工，目前表定明年1月完整完工，開幕將在農曆年後，對於目前疫情狀況攪局，但公司也有更多時間做準備，未來亦正向看待。

今年11月單月大陸TESLA銷售量為11萬台，以大陸研究數據，有5%改裝比率，即單月有5500台的商機。三一東林自有品牌開發，明年重點著力在自有品牌套件、供應鏈串聯。

汽車事業版圖，明年也將引入KLASSEN、HOFELE之新品牌，並從傳統代工製造業轉型國際品牌通路商，拿下丹麥電動摺疊越野腳踏車大陸經銷權。

電子事業方面，Mobius居家軌道系統，推出市場唯一及自主開發的居家軌道系統，以20-40坪建案為開發原點，將「投影、燈光、音響、殺菌消毒、植栽」等運用結合。以軌道燈系統為開發平台，以常用的控制介面如手機、平板、感應，未來甚至開發聲控等方式操控，搭配不同的生活情境連動(回家模式、無人清消模式等)，整合安裝完整服務，滿足目標客戶在家居生活之需，也預計明年可望有較大突破。而Mobius居家軌道系統台中總部也預計明年2月完工，在農曆年後可以開始使用。