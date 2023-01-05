美而快(5321)推動業務虛實整合，加速展店腳步，預計在台中、嘉義、台南及高雄增設店面，今年線下店面家數將達6家，在現有電商業務穩定成長下，美而快國際預估，今年業績可望較去年兩位數成長，受惠於政府將普發6000元現金政策激勵，美而快今天盤中股價強攻漲停板。

美而快站穩電商領域後，朝虛實整合布局，希望藉由線下開設店面，將為消費者的參與、品牌形象的建設及取貨流程提供更多的機會，旗下PAZZO首家實體形象概念店自9月開幕以來，不僅營業成效亮眼，亦為消費者創造線下獨有的穿搭體驗，提升對品牌的好感度，挹注品牌業績表現，美而快也決定加速腳步於全台展店。

目前美而快鎖定台中、嘉義、台南及高雄開展新店，其中台中預計開設兩家，嘉義、台南及高雄各設1家，預計今年店家數將達6家。

受惠於旗下商業品牌與網紅品牌服飾銷售表現穩定，美而快2022年前3季稅後盈餘為1.34億元，年增72.68%，每股盈餘為3.35元，累計2022年前11月合併營收28.39億元，年成長14.31%，創下歷年同期新高，已超越2022全年營收表現。

美而快表示，第4季為電商旺季，旗下商業、網紅品牌以及生活選物都將各自透過官網、社群直播等宣傳管道展開年末促銷活動，集團亦積極發揮數據分析精準行銷，及網紅流量變現商業模式的效益，開拓其他產品線，增加集團在電商市場的深度與廣度，全年營收獲利有望再創新高。