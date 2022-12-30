大陸一名女子8月時與相親對象在海南三亞見面，未料遇疫情被迫同居13天，兩人因此產生感情，近日決定登記結婚，聊天時還發現，他們高中讀同校還同屆，直呼緣分真的很不可思議，網友得知後，也紛紛給予祝福。

根據陸媒報導，35歲聶姓女子透過母親牽線，認識同歲的李姓男子，兩人先是交換聯繫方式，每天都會花1小時聊天，聶女表示，他們的老家都在河南信陽新縣，她因工作關係住在三亞，而李男則是在深圳工作，聊天過程中了解彼此成長背景、人際關係、工作處事及生活習慣等，發現他們高中同校，而且還是同一屆。

聶女與李男互有好感，決定今年8月在海南三亞見面，李男預訂一間兩室一廳的海景公寓，原本計劃只待4天，未料卻遇到疫情，導致兩人被迫同居13天，起初他們都還心繫工作，不斷想辦法回去，但之後無計可施，才決定好好過同居生活。

聶女提到，同居過程中他們越來越了解彼此，也萌生結婚的念頭，當時她剛好適逢生理期，李男一邊線上工作，一邊細心照顧她，讓她非常感動，「我能想像以後結婚、生小孩，他肯定能好好照顧我」，而隔離結束後，李男回到深圳，忙工作之餘依舊關心她的身體狀況，兩人不久就確定交往，近日還登記結婚。

聶女辭去工作，搬到深圳與李男定居，原本打算10月回老家訂婚，未料深圳也遇疫情，兩人婚禮只能延期，目前就先登記結婚。聶女提到，婚禮只是一個儀式，過好生活比較重要，目前兩人開始備孕，她與丈夫已35歲，都曾想過若沒遇到合適的對象，就不打算結婚了，「這個年紀還能遇到這麼好的姻緣，我們倆都很珍惜。」