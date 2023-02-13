Omicron第3波疫情趨緩，本周一新增確診數已降到1萬2千多例，然而死亡人數仍有54人，近2周也曾出現單日死亡70到100人的狀況，甚至媒體報導殯儀館爆滿、冰櫃不夠用，還有醫院急診與病房爆滿、中西藥都缺藥的消息，不免讓人耽憂疫情真的趨緩了嗎？

台灣Omicron疫情致死率最低點出現在去年9、10月，約萬分之15餘，後來逐漸上升，近來已達萬分之16餘。脆弱族群在第1、2波疫情容易感染致死，而疫苗覆蓋率只會越來越高，且病毒毒性並未增加，照理說致死率應會下降，何以降了以後又升？最可能的原因是第3波疫情以來，感染黑數增加了，因為大家不再那麼擔心疫情，防疫險理賠也改制，導致更多人感染後不願檢測。此黑數增加的比例，從上述數字推算，約為7%。

以萬分之16餘的致死率推估，近期每日死亡人數應為50以下，而近2周死亡人數過高，主要跟春節延遲通報有關，若以發病日計算，並未發現致死率明顯升高。

目前疫情大趨勢是BA.5的後繼主要變種竟然是BA.2.75，而非先前大家認定傳染力更強的BQ.1。因BQ.1幾周以來占比始終維持在15%以下，幾乎可斷定此變種不會掀起更大的疫情了。因此BA.2.75有可能就是Omicron最後一波疫情，除非還有傳染力更強的變種出現。

另一個影響疫情走勢的因素是感染黑數，幾個月前防疫險存續時期，黑數約為確診數的3成多，幾個月來又增加了7%，因此整體感染率（確診加黑數）接近6成。若再加上疫苗保護力，目前群體免疫率約為7成多，使得新增確診數跌到1萬多。

接下來的變數是20日開始就要鬆綁口罩令，雖然多數民眾看起來仍會繼續配戴，但難保不會有樣學樣，越來越多人脫掉口罩。疫情目前能趨緩，戴口罩是一個很大原因，如果大家接下來都不戴，疫情曲線一定會上揚。因此，應持續宣導，在感染風險高的情境還是必須戴上口罩。

近來常用藥品，比如抗生素安蒙西林、制酸劑氧化鎂等嚴重缺藥，許多醫生行醫幾十年也沒看過這樣的狀況，顯見台灣的缺藥警示機制仍有不足之處。主要原因為藥廠缺工，以及中國大陸因為疫情爆發而管制原料出口，衛福部應就這些藥品的供需體系進行盤點與體檢，對供給鏈較為脆弱的藥品增加應急準備，以免再度發生病患吃不到藥的窘境。

新冠疫情走勢雖已趨緩，近來各大醫院急診與病房仍是爆滿，原因是有些手術延到春節後、春節群聚造成非新冠傳染病增加、寒流造成心血管發病增加，以及癌症與慢性病惡化等，而這些原因可以說是超長年假的後遺症，應列為往後連假制定的參考。

估計下周一確診新增案例有機會降到1萬例以下，然而民眾仍應做好自主防疫，才不會讓吃緊的醫療體系更加緊繃。

（作者為醫師）