瑞基3月8~10日將前往泰國參加VIV畜產展，3月23~25日將會同英國代理商參加BSAVA小動物展；鑑識科新市場預計於2月13-18日至美國奧蘭多參加2023年全美鑑識科年會，此展會將首度曝光瑞基檢測平台於新興毒品核酸檢測應用。
新冠疫情趨緩，有利國際畜產與伴侶動物市場發展。瑞基內部亦積極探詢新市場開發，拓展業務，可望為營收帶來正面效益。
新冠疫情持續趨緩，瑞基(4171)積極重整國際市場，畜產與伴侶動物市場，除飛至各國，進行現場客戶拜訪，並協助當地代理商制定新的推廣計畫與教育訓練，也積極參與國際展覽，拓展業務。
瑞基3月8~10日將前往泰國參加VIV畜產展，3月23~25日將會同英國代理商參加BSAVA小動物展；鑑識科新市場預計於2月13-18日至美國奧蘭多參加2023年全美鑑識科年會，此展會將首度曝光瑞基檢測平台於新興毒品核酸檢測應用。
新冠疫情趨緩，有利國際畜產與伴侶動物市場發展。瑞基內部亦積極探詢新市場開發，拓展業務，可望為營收帶來正面效益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。