瑞基3月8~10日將前往泰國參加VIV畜產展，3月23~25日將會同英國代理商參加BSAVA小動物展；鑑識科新市場預計於2月13-18日至美國奧蘭多參加2023年全美鑑識科年會，此展會將首度曝光瑞基檢測平台於新興毒品核酸檢測應用。

新冠疫情趨緩，有利國際畜產與伴侶動物市場發展。瑞基內部亦積極探詢新市場開發，拓展業務，可望為營收帶來正面效益。