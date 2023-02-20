雞蛋產地價、批發價均漲2元，重回去年7月的歷史新高價，台北市雞蛋大盤商16日加緊腳步將批來的雞蛋清理、秤重後，分裝成下游廠商需要的數量。（杜宜諳攝）

路過攤商，猛然看見雞蛋的蹤影，趕緊趨前去看、去買，走近，當場愣了半晌，不知該哭還是該笑，牌子上寫著｢鴨蛋｣二字，售價65元。

雞蛋缺貨已經一個多禮拜了，每次去每次撲空，問老闆什麼時候有貨，老闆說｢很難買，連90元一斤的一上架都被搶購一空。｣

什麼世界？什麼時代了？吃個雞蛋有這麼難麼？超商買不到、市場買不到，火鍋店、吃到飽餐廳自然也不供應了，雞蛋現在比肉還貴，問題是有錢還買不到。漲漲漲，連三漲，雞蛋漲價，早餐店、三明治、漢堡都跟著漲，窮老百姓一點活頭都沒有了。

這是世紀來從沒有過的現象，民進黨當家為什麼什麼都缺貨？衛生紙要搶、口罩、酒精、疫苗、快篩劑、藥品……排隊也不一定買得到，以後是不是連雞蛋也要實名制了？鴨蛋呢？鵝蛋呢？鵪鶉蛋呢？以後是否還要開放進口鱷魚蛋、鴕鳥蛋、蛇蛋……？

真的無法想像，蛋蛋危機造成民生物價危機，管理農漁業的大官硬賴著不下台，台灣老百姓何時才能從夢魘中甦醒？不！這絕對不是夢，而是活生生對老百姓的凌遲。

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