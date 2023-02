2023年2月7日,拜登發表國情咨文,內中有如此一句話:the story of America is a story of progress and resilience. Of always moving forward. Of never, ever, giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than when we got into it。

若採用美國駐華大使館的官定譯本,這段話的中譯是:「美國的歷程是一個前進和堅韌的歷程。永遠向前。決不放棄。這一歷程在所有國家中獨一無二。我們是唯一一個這樣的國家:我們在度過每場危機之後,都會比在危機之前更為強大」。考慮到拜登發言文本的宣傳效應,這段話的前半段倒也還能說的過去,但後半段,尤其是「唯一一個」,則無論如何可說是活生生的當代版本的「美國例外論」了。

同樣在咨文裡,還有這樣一段話,也可說是典型的美國例外論:We're a good people. The only nation in the world built on an idea — the only one. Other nations are defined by geography, ethnicity, but we're the only nation based on an idea that all of us, every one of us, is created equal in the image of God. A nation that stands as a beacon to the world。美國駐華大使館提供的官定中譯本為:我們是一個優秀的民族,是世界上唯一一個建立在一種理念之上的國家。唯一一個。其他國家是由地理和民族來界定的,而我們是唯一一個建立在一種理念之上的國家:我們所有人,我們中的每一個人,都是按照上帝的形象平等創造的。這是一個作為世界燈塔的國家。

在咨文裡,拜登還有如此一句:「我們目前所處的地位比地球上任何一個國家都更有利」(we're better positioned than any country on Earth),這或多或少也可算是美國例外論的典型論調。簡而言之,這個咨文裡充斥著民主黨範式的「美國例外論」,我們甚至可以稱之為拜登版本的某種美式左翼民粹主義(確在一定程度上有別於川普)。這種論調踩的又豈止是中、俄?實際上,這論調的本質意思是說,英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利等諸位在座的老牌工業強國其實也都是垃圾,「環顧藍星,唯有我鷹醬」。

當然,這種宣傳式的辭藻華美的論調到底可不可信其實就很難說了,而且好多美國政、學精英分子實際上也並不信,比如,學者斯蒂格利茨在其《美國真相》一書中就曾把這類論調統稱為「以神話掩飾美國的失敗」。

其實,類似的「唯一論」範式的話,拜登早已說過,2022年的國情咨文中拜登已經這樣講過:there is simply nothing beyond our capacity. We are the only nation on Earth that has always turned every crisis we have faced into an opportunity. The only nation that can be defined by a single word: possibilities.

(作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員)

(本文來源《海外看世界》,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※