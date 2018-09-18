SpaceX宣布首位繞月神秘客是ZOZOTOWN創辦人前澤友作

日本線上購物網站ZOZOTOWN創辦人前澤友作將成為SpaceX繞月計畫首位乘客，預計2023年出發。（美聯社）

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中時電子報

美國太空探索公司（SpaceX）創辦人馬斯克(Elon Muck)在當地時間17日晚間於官網上直播揭曉全球首位繞行月球的神祕觀光客身分，這名神秘客是日本線上購物網站ZOZOTOWN創辦人前澤友作（Yusaku Maezawa）。

美國太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克美國時間17日晚間在官網宣布繞月計畫首位參與者為日本富商前澤友作。（美聯社）

前澤友作隨後也在個人推特上證實此項稍息，他將是繼1972年阿波羅登月計畫後、近半世紀以來首位重返月球的地球人，屆時他將搭乘體型更為龐大的「大獵鷹火箭」(Big Falcon Rocket,BFR）前往月球，不過這款火箭目前仍在開發中，整趟繞月航程預計於2023年開始進行。

前澤友作表示他從小就相當嚮往去月球，他也預計邀請6至8位藝術家一起參與月球旅行。

SpaceX去年2月宣布將有2名乘客參與這趟繞月之旅，當時預告將使用獵鷹重型( Falcon Heavy)火箭運送乘客，不過今年稍早馬斯克又透露考慮改用大獵鷹火箭（BFR），而且參與計畫的人數將更多。

馬斯克拒絕透露前澤友作為這趟旅行支付多少花費，只說「他花了非常大一筆錢」。

根據富比士（Forbes）公布的2017年全球富豪排行榜，現年42歲的前澤友作總資產達36億美元，折合新台幣約1,100億元，富有程度在日本排名第14名。他不僅是一位企業家，更是一位藝術愛好者，在開創現在的事業之前，曾經是一名樂團鼓手，也發行過EP專輯。他在1998年成立StartToday公司，並在2004年設立了時尚購物網站ZOZOTOWN。

(中時電子報)

文章來源：SpaceX will fly Japanese billionaire Yusaku Maezawa as the first ever private tourist to the moon

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