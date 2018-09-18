被以色列F-16炸昏！傳敘擊落盟友俄羅斯巡邏機

2018年09月18日 14:54 中時電子報 楊幼蘭

敘利亞港口遭以色列轟炸

敘利亞在遭受以色列飛彈攻擊後，政府軍周一不慎以高射砲擊落俄羅斯一架海上巡邏機，而機上還有多名人員。

據CNN新聞網18日報導，一名了解相關事件的美國官員透露，敘利亞政府軍發射砲火，其實是要設法遏止以色列密集的飛彈攻擊。

不過，據俄羅斯衛星網18日報導，俄羅斯國防部隨即反駁說，CNN報的是假新聞。

俄方說，這架伊爾-20（Il-20）電子偵察機周一晚在敘利亞赫梅明空軍基地（Hmeymim Airbase）附近消失在雷達螢幕上，當時機上載有14名俄軍。

據塔斯社報導，在4架以色列F-16戰機攻擊敘利亞拉塔基亞（Latakia）省的目標時，IL-20在雷達上的光點跟著消失。

以色列對俄羅斯在敘境的大據點拉塔基亞發射了多枚飛彈，而美國官員告訴CNN，就在敘利亞密集發射防空飛彈予以反擊時，擊中了俄羅斯的這架IL-20。

而美國會發現這起事故，是由於敘利亞部隊在國際頻道上廣播，發出緊急搜救的無線電呼叫。這名官員說，接著美國收到另一個國家發出的訊息，報出飛機的型號，還有整起事故的狀況。儘管這官員並未指明是哪個國家，但CNN認為，會知道飛機確切型號的，只有俄羅斯。

一名五角大廈發言人只告訴CNN，飛彈不是美軍發射的，而一名以色列國防部發言人則拒絕發表評論。但據CNN報導，上述官員說，IL-20是被幾年前俄羅斯賣給敘利亞的防空系統擊落的。

(中時電子報)