香港正式進入高鐵新時代 直達北京僅需不到9小時

2018年09月23日 12:27 中時 楊家鑫

連接香港和廣東的廣深港高鐵香港段23日正式開始營運，這意味著香港正式進入高鐵新時代。大陸中新社報導稱，香港段以香港西九龍站為起點，全長26公里，全程可通Wi-Fi，旅客則採取「一地兩檢」的方式過關。開通後，從香港可坐高鐵直達北京、上海、武漢等44個車站，直達北京僅需不到9小時。

大陸中新社報導指出，廣深港高鐵香港段的開通，意味著大陸旅客可以從全國44個車站直達香港，同時也標誌著內地高鐵網延伸至香港，兩地高鐵實現互聯互通。

報導稱，根據中國鐵路總公司有關人士表示，廣深港高鐵香港段開通運營首日，安排開行95對高鐵列車，其中跨線長途列車13對。當日6時44分和6時48分，G5711次和G6501次高鐵列車分別從深圳北站和廣州南站開出，前往香港西九龍站。

據悉，廣深港高鐵全長141公里，其中大陸段115公里，香港段26公里。內地段廣州南至深圳北、福田間分別於2011年底、2015年底建成通車；香港段由香港特別行政區全資興建，於2010年開工建設。

報導稱，香港段26日開通運營後，可直達大陸44個車站，包括北京、上海、石家莊、鄭州、武漢、長沙、杭州、南昌、福州、廈門、汕頭、貴陽、桂林、昆明等城市。從香港西九龍站出發，至深圳福田站最短執行時間為14分鐘，至廣州南站最短執行時間為47分鐘，至北京西站執行時間為8小時56分鐘。

報導指出，高鐵香港段短途線路主要使用「動感號」列車，全長203米，共8節車廂，可提供579個座位配備自助熱水設備、電源插座，另有Wi-Fi覆蓋全車。其最高時速可達350公里，但在高鐵香港段會以時速200公里行駛。

(中時 )