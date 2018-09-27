歐洲央行：全球貿易戰升級 美受傷將超過中國

位於德國法蘭克福的歐洲央行發表模擬研究報告，認為川普發動全球貿易戰對美國極為不利。（圖／路透）

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中時電子報

歐洲央行官方網站發佈模擬研究報告稱，如果全球貿易戰升級，美國所受到的傷害將遠超過中國。

衛星通訊社報導，這份研究報告模擬了美國對所有進口商品加徵10%關稅，並且其他國家也對其採取對等報復措施的情形。此一模型預測結果顯示，美國的淨出口規模將明顯受到影響，美國企業還將減少投資和削減工作崗位，消費者和投資者信心受到衝擊，這都會加重對美國經濟的傷害。

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研究認為，這將拖累美國經濟2個百分點。同時在此模擬情形下，全球GDP也將減少0.75%，全球貿易則會下滑3%。而根據路透的報導指出，根據國際貨幣基金 (IMF) 預測，美國今年 GDP 成長率是 2.9%，明年則為 2.7%。

研究還指出，貿易戰或許將導致中國的國內消費和投資下降，但這些負面影響將通過中國淨出口的增長得到補償。中國對美國出口雖然會下降，但中國可以通過擴大對其他第三國的出口來平衡負面影響。此外，中國出口商將替補美國出口商，在第三世界獲得更多市場份額。

報導稱，歐洲央行的研究，是依據經濟模型，推估理論上可能發生的情形，但無法複製實際貿易條件。

美國政府當地時間9月17日宣佈，自9月24日起，對原產於中國的2000億美元商品加徵10%的進口關稅，並將於2019年1月1日將加徵關稅稅率上調至25%。隨後，18日中國國務院關稅稅則委員會發佈消息稱，決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅。中國政府強調，如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應。

(中時電子報)

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文章來源：歐洲央行：若全球貿易戰升級對美國造成的傷害將超過中國

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