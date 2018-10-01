幫助孩子用「閱讀」，成為一個有想法的人！

2018年10月01日 09:05 中時電子報 綜合報導

學習KUMON長大的謝醫師，目前是台北榮總醫院的醫師，因為熱愛閱讀、寫作，從小就養成閱讀習慣，時常有一些奇特的想法和觀點；她讓寫作成為自己抒發內心情緒的管道，也曾經獲得全國醫學生小說聯合獎小說組的首獎。

她提到，因為曾經學過KUMON國語教材，從教材中可閱讀到大量文章，包括天文、地理、生活常識等諸多主題，此外，也包含文法結構、縮寫、語法練習等，因為內容已經很紮實，對於寫作有非常大的幫助，因此不需再去補習班學作文。謝同學擔任醫生之餘，透過閱讀與寫作充實自己的心靈與想法，這是她目前生活中很重要的支柱。

根據KUMON累積的教學經驗發現，在數學方面表現傑出的孩子，他們的閱讀能力也比一般同儕來得優異，其閱讀能力已不是停留在「學習如何閱讀」（learn to read），而是進入了「利用閱讀來吸收知識、自我學習」的階段（read to learn）。

舉例而言，芬蘭孩子的閱讀能力時常在OECD（經濟合作暨發展組織）每三年舉行的一項測驗——PISA中居世界之冠，PISA評比的三大素養，包括了思考、判斷和自學能力的核心關鍵。以閱讀來說，如何將所讀的內容，結合自己原有的知識、想法和經驗，並在綜合判斷後，提出自己的觀點。

KUMON如何幫助孩子培養「閱讀力」，成為一個有想法、有觀點的人呢？公文式國語教材涵蓋了幼兒至高中程度的內容，採用編序性的編排設計，由簡而難，其中幾個特點，包括「字在詞中學，詞在句中學」、「精采選文就像是閱讀課外讀物」、「五大閱讀策略——朗讀、形象化、話題段落、縮微、批判閱讀，讓孩子不僅讀懂文章，還能分析、批判並質疑文章」。同時，為了強化孩子的「閱讀」和「解讀」能力，從大量豐富性的文章、詞彙，幫助孩子迅速掌握文章重心，把握文章宗旨的解析。

KUMON提醒家長，應讓孩子從小養成閱讀的習慣，成為自主學習的關鍵。因為閱讀能力會影響將來所有學科的學習，唯有透過大量閱讀，才能夠建立多元獨特的想法和觀點，提升自我的內涵與知識；而文字使我們產生思維、想法，讓知識內化為智慧，進而思考、沉澱、累積能力，幫助孩子在學習的路上持續成長。

(中時電子報)