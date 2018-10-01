從發現到發揚，KUMON讓孩子透過自學力開拓人生

2018年10月01日 09:11 中時電子報 綜合報導

2017年《世界經濟論壇》訂定了未來教育的八大趨勢，其中包括投資幼兒教育及建立終身學習等。注重個別差異、培養自學自習能力的「KUMON公文式教育」，盛行於全球50個國家和地區。在台灣，已經耕耘近40年的公文式教育，也正式導入KUMON品牌形象，宣告台灣教育與國際接軌。

KUMON和一般學校或安親班不同，強調依照個人差異來學習教材，並透過關注與陪伴來了解孩子不同的個性與能力，再藉由專業教材及老師的協助，讓每個孩子都能夠培養出自學自習的能力，開拓屬於自己的人生。

從幼稚園就開始學習KUMON的張簡佐恩，國二時已完成數、英、國三科最終教材。雖然學習過程中曾因課業繁忙而想放棄，卻因為很清楚KUMON能帶來的幫助而堅持下去，終於順利完成所有教材。回想起這段學習歷程，佐恩認為KUMON帶給他的，不只是培養出自學自習的能力，「堅持」更是KUMON帶給他的最大啟發。

高中時，佐恩因為超越學年學習而有多餘時間可做自己喜歡的事，並透過自我探索找到了未來目標，他對學習程式設計燃起前所未有的興趣。他曾到科工館講解自己所做的成品，包含檢驗PM2.5的器具及水質污染感測器，讓更多市民能學習到有關資訊方面的知識。他也寫過手機App，像是簡單測量BMI的程式。佐恩認為一切都要歸功於他在KUMON培養出的自學自習能力，而「堅持」更是讓他能夠不斷學習的動力，讓他能在自己的目標、夢想上努力實踐。

(中時電子報)