高雄》高雄一旦翻盤　黃暐瀚：DPP鐵三角直接去兩角！

高雄一旦翻盤，將直接衝擊總統蔡英文的政權。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，高雄成為萬眾注目的焦點，因為沒有人料到國民黨候選人韓國瑜居然可以將戰局打到五五波的緊張態勢，民進黨重兵回防高雄，開始對韓國瑜猛攻。對此，資深媒體人黃暐瀚認為民進黨現在慌了，是因為高雄真的有可能變天！而且要是高雄真的一旦變天，民進黨的鐵三角直接去掉兩角，總統蔡英文政權會直接垮掉！

黃暐瀚於《News98》的廣播節目《世界一把抓》表示，原本的選戰焦點，都是集中在台北、新北、以及台中的選戰上，但沒想到韓國瑜一個「大鬧天宮」，使高雄成為此次選戰中最熱門的焦點，因為外界已在關注高雄到底是否有可能會變天！

上次高雄選舉，民進黨以99萬票大勝國民黨的45萬票，國民黨輸將近55萬票的差距。韓國瑜從落後55萬，拉到現在平盤，75萬對75萬的兩人平手的情況。陳其邁拿不到80萬，韓國瑜可以拿到70萬票，兩人就在70跟80之間角力，所以陳其邁緊張了，民進黨也緊張了。

因此，民進黨現在傾全黨之力，重兵回防高雄。民進黨也不用在決戰中台灣了，也不用扯老縣長贏回新北市光榮，也不用再管台北市三腳督情形下，姚文智不要選到第三名。對民進黨而言，如果高雄一旦輸掉，民進黨的鐵三角直接去掉兩角，蔡英文的政權更直接就此垮掉。

(中時電子報)

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