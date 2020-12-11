跨年即將來臨，但今年受疫情大幅衝擊，許多民眾不願人擠人，改往人煙稀少的郊區享受大自然跨年。高雄田寮花季度假飯店，順勢推出「花見品酩」跨年假期，不只有生啤無限暢飲還能抽萬元好禮，在跨年這兩天訂房率已飆到9成。

花季飯店每年跨年都會辦盛大晚會與顧客一起迎接新年的第一天，今年更加盛大，只要在跨年當天入住花季，住宿單人最低只要3200元，除了有Live Band、街頭藝人表演之外，這次還有來自北歐的「瑞典威士忌」限量品酩、18天生啤暢飲與自助酒點，更重要的是跨年當天還會有「萬元好禮抽獎」，以上當晚入住冬季住房的貴賓都能免費享受，讓民眾跨年在花季放鬆跨年，不用擔心人擠人的安全問題。

高雄田寮花季度假飯店搶攻跨年財，訂房飆到9成滿。（柯宗緯翻攝）

高雄田寮花季度假飯店跨年夜將盛大舉辦晚會慶祝。（柯宗緯翻攝）

花季飯店經理黃慧萍表示，往年跨年許多民眾基本都會選擇離跨年表演近的飯店落腳，或是到花東等日出，雖然今年因為疫情持續燃燒不減，讓民眾害怕人潮聚集的場所，不過民眾跨年的熱情也依然不滅，所以紛紛改往郊區、山中跨年，選擇與家人、朋友小聚，一起享受安全又愉快的跨年。

「雖然看不到大明星表演，但我們依然找了許多表演團體來熱鬧跨年現場，為了讓所有旅客依然可以盡情跨年。」黃慧萍強調，目前跨年兩天的房間已經都被訂走9成，許多新、舊客人都選擇來花季泡湯放鬆，讓2020年的最後一天在湯泉與大自然的滋潤下調整身體迎接新年。

而跨年晚會不僅能無限暢飲，還有萬元好禮可以抽，讓許多旅客瘋搶，也剛好元旦後就是週休二日，讓南下來跨年的朋友，可以選擇先住在花季，再繼續往南享受陽光假期，也呼籲所有還沒有決定跨年場所的人，盡量少去人潮眾多的跨年場所的地方，來郊區與家人一起泡湯迎接新年也是個不錯的選擇。

目前距離跨年還有半個多月，而跨年兩天花季的訂房率已經高達9成，花季跨年晚會「花見品酩」，非住宿客人也只要800元就可以享受與住宿客人一樣的高檔享受，在溫馨、熱鬧但又安全的晚會中，迎接嶄新的2021年。

(中時 )