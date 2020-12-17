台灣人情文化中送禮需求高，LINE 酷券自2015年上線，持續依據消費者的需求以優惠的價格推出多元化的商品品項組合，平台上的電子禮券除了自用，也適合贈送親友。今年疫情肆虐，線上購物與零接觸經濟發展快速成長，帶動LINE酷券整體業績成長，尤其送禮的整體業績與2019年相比有超過3成5的成長率，讓INE酷券團隊看好線上送禮的成長力道將越趨強勁。

本次LINE酷券特別整理出2020年熱門送禮前五大品項，可以發現排行前三名的咖啡、飲料與甜點類都是飲食類，單價門檻偏低好入手，送禮實用並為小資潮流品，為收禮者帶來小確幸之感；且連鎖品牌的門市遍及全台，兌換容易，對收禮者來說十分方便。LINE酷券團隊觀察，疫情之下人身距離拉遠，大家更需要靠社群小禮拉近彼此，尤其在今年，咖啡品項年增率最高成長超過兩倍。第四名為速食餐點，普遍來說速食是傾向自用的品項，然而今年在LINE酷券與夥伴合作推出買一送一活動後，這類型與朋友「一起分享好康」的概念成功打動消費者，因此也成為送禮夯品。第五名則是價位較高的知名餐飲、飯店餐券，除了日常的小確幸，用戶也會選購中、高價位餐券來致贈親友，聊表心意，慰勞一下在生活中辛苦打拼的好朋友們。

LINE酷券更觀察到，送禮的線上交易有兩段高峰期，分別是中午12點的午休時段，以及晚間9點開始至深夜前，與LINE購物用戶使用電商購物的習慣一致，消費者習慣於下班後較為空閒的時間瀏覽線上商品外，也習慣在這段時間與親朋好友聯繫問候、分享自己的真實感受，因此線上送禮的高峰便落在這個放鬆、心靈愉快的時間點。

(科技)