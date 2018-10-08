KUMON從幼兒期大量「輸入」 為日後奠定基礎

2018年10月08日 16:01 中時電子報 綜合報導

「造飛機、造飛機，來到青草地，蹲下來、蹲下來，我做推進器……」媽媽時常看到三歲的宥忻在家中快樂地唱唱跳跳，而童謠中生活化的歌詞，宥忻竟然都記得住，令她既欣慰又驚喜！其實在進入KUMON教室之前，宥忻未曾拿筆書寫過任何文字或數字，只偶爾拿畫筆往牆上隨手塗鴉，且每次閱讀故事或給予一般市售作業本練習時，她只快速翻閱就作罷，媽媽感覺得到宥忻興致缺缺，便試著把他帶到KUMON教室。

剛開始時，宥忻時常坐不住，經過輔導老師親切耐心的引導，幾次互動後，宥忻不僅認得國字卡上的字，也能按照順序把ㄅ、ㄆ、ㄇ唸出來。有趣的是，媽媽在跟她玩遊戲或帶她外出時，宥忻常突然說出某個詞彙，而且表達得很好。媽媽發現年紀小小的宥忻有了大大的改變，從握筆、運筆不穩，到後來會書寫數字、描寫注音符號及英文字母；從活動中走來走去、不回答問題，到會大聲回答問題與唱歌；從不懂ㄅ、ㄆ、ㄇ，到會認讀注音符號、英文字母、詞彙及口說簡單的英語生活會話……，改變最大的地方是，宥忻的專注力變得更持久，更有耐心想去學習新事物。

學齡前幼兒的好奇心旺盛，雖然容易受外來環境的刺激所吸引，以致專注力不佳，但相對的，模仿和學習能力特別好。我們從優秀幼兒的成長歷程中發現，能力可大幅提升的孩子都是從出生時就開始聽童謠、認讀單字。詞彙豐富的孩子不僅較容易用文字來表達自己想說的話，也較容易接觸到書本上的知識。

根據許多幼兒輔導的經驗，閱讀能力是所有學習的基礎。要提升孩子的閱讀能力，最重要的是利用有效的方法帶動孩子的語文學習。透過KUMON教具中的童謠、注音符號卡、國字卡、詞句卡、詩詞卡、英文單字卡，能幫助孩子在腦中對歌詞和圖畫（影像）產生連結，這樣的連結不僅能激發孩子的理解力，也能刺激孩子的想像力。

孩子的詞彙量增加後，對文字會更有興趣，於是欣然進入閱讀的世界；事實上，需要用書本求證的事物非常多，而閱讀習慣在幼兒期最容易培養，請家長務必把握這段黃金期。透過KUMON老師的引導、家長親身的示範、有意識地「input」，可給予孩子多元刺激，激發他們的各種潛能。儘管學齡前的孩子還沒辦法跟大人很完整地對話、很清楚地表達，但只要透過耐心敘述，練習完整地描述事物，孩子在無形中會學到很多詞彙，而這時期所養成的語文能力，可為日後的學習奠定基礎。

(中時電子報)