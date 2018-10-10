影》海利閃辭竟是因道德醜聞？新駐聯大使不是她

2018年10月10日 11:39 中時電子報 吳映璠

美國駐聯合國大使海利9日宣布請辭，在美國政壇拋出震撼彈。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）9日宣布請辭，在美國政壇拋出震撼彈，她本人並未說明辭職原因，僅表示「任期總有終點」、「未來尚無規劃」，不過據外媒報導，海利深陷道德醜聞，可能是閃辭主因；另外外界盛傳第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）可能會接下駐聯合國大使一職，伊凡卡已證實「不是她」。

印度裔的美國駐聯合國大使海利拋出震撼彈，宣布請辭大使一職，9日她與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室召開記者會，由川普親自公布這項人事消息。川普當眾稱讚海利在聯合國的工作「做得很好」，不過海利並未明確說明閃辭原因，僅表示「相信任期終有結束的一天」，「目前對未來尚無規劃」。海利駐聯大使任期將到年底為止。

美國總統川普9日宣布海利請辭消息，並大讚海利在聯合國的工作「做得很棒」。（圖／路透社）

不過外媒指出，海利閃辭或許與即將席捲而來的道德醜聞有關。英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，海利請辭前一天，「華府公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）向美國國務院獨立調查機構督察長辦公室（Office of Inspector General, OIG）提出申訴，指控海利2017年無端收受三名企業家招待，與丈夫多次搭乘私人豪華噴射機往返家鄉南卡羅來納州與華府。

申訴內容指出，聯邦法規規範官員不該因職位之便收受禮物，儘管海利澄清接受禮物是基於「私人交情」，不過CREW仍質疑此舉有違政府官員道德操守。海利今年5月公布2017年個人年度財務報告，內容提及曾七次搭乘朋友招待的免費公務機往返家鄉與華府，每趟飛行價值約3,200美元（約新台幣9.9萬元），相當於頭等艙價位，不過CREW指出，如果飛機只乘載海利和她丈夫的話，則每趟航程應該價值24,000美元（約新台幣74萬元）。CREW還質疑私人招待飛行應該也不符合聯邦法規規定的官員操守準則。

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2018年10月9日

另外，海利在記者會上大力稱讚第一千金伊凡卡及其夫婿庫許納（Jared Kushner）的工作能力，令外界盛傳伊凡卡可能會接下駐聯大使一職，不過伊凡卡隨後在個人推特上否認這項傳聞，川普也表示如果是伊凡卡的話，他相信她會是很稱職的駐聯合國大使，但他也知道外界會指責他動用裙帶關係，伊凡卡也會成為眾矢之的。

川普表示，高盛主管、前副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）是美駐聯合國大使考慮人選之一。

川普說目前已經列出幾個候選人，高盛（Goldman Sachs）主管、前副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）也在考慮名單之中。

(中時電子報)