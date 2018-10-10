影》海利閃辭竟是因道德醜聞？新駐聯大使不是她

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）9日宣布請辭，低調表示任期總有終點，不過外媒暗示海利可能因深陷道德醜聞閃辭。（圖／路透社）

友善列印
中時電子報
美國駐聯合國大使海利9日宣布請辭，在美國政壇拋出震撼彈。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）9日宣布請辭，在美國政壇拋出震撼彈，她本人並未說明辭職原因，僅表示「任期總有終點」、「未來尚無規劃」，不過據外媒報導，海利深陷道德醜聞，可能是閃辭主因；另外外界盛傳第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）可能會接下駐聯合國大使一職，伊凡卡已證實「不是她」。

印度裔的美國駐聯合國大使海利拋出震撼彈，宣布請辭大使一職，9日她與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室召開記者會，由川普親自公布這項人事消息。川普當眾稱讚海利在聯合國的工作「做得很好」，不過海利並未明確說明閃辭原因，僅表示「相信任期終有結束的一天」，「目前對未來尚無規劃」。海利駐聯大使任期將到年底為止。

美國總統川普9日宣布海利請辭消息，並大讚海利在聯合國的工作「做得很棒」。（圖／路透社）

不過外媒指出，海利閃辭或許與即將席捲而來的道德醜聞有關。英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，海利請辭前一天，「華府公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）向美國國務院獨立調查機構督察長辦公室（Office of Inspector General, OIG）提出申訴，指控海利2017年無端收受三名企業家招待，與丈夫多次搭乘私人豪華噴射機往返家鄉南卡羅來納州與華府。

申訴內容指出，聯邦法規規範官員不該因職位之便收受禮物，儘管海利澄清接受禮物是基於「私人交情」，不過CREW仍質疑此舉有違政府官員道德操守。海利今年5月公布2017年個人年度財務報告，內容提及曾七次搭乘朋友招待的免費公務機往返家鄉與華府，每趟飛行價值約3,200美元（約新台幣9.9萬元），相當於頭等艙價位，不過CREW指出，如果飛機只乘載海利和她丈夫的話，則每趟航程應該價值24,000美元（約新台幣74萬元）。CREW還質疑私人招待飛行應該也不符合聯邦法規規定的官員操守準則。

另外，海利在記者會上大力稱讚第一千金伊凡卡及其夫婿庫許納（Jared Kushner）的工作能力，令外界盛傳伊凡卡可能會接下駐聯大使一職，不過伊凡卡隨後在個人推特上否認這項傳聞，川普也表示如果是伊凡卡的話，他相信她會是很稱職的駐聯合國大使，但他也知道外界會指責他動用裙帶關係，伊凡卡也會成為眾矢之的。

川普表示，高盛主管、前副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）是美駐聯合國大使考慮人選之一。

川普說目前已經列出幾個候選人，高盛（Goldman Sachs）主管、前副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）也在考慮名單之中。

(中時電子報)

文章來源：Nikki Haley was facing a formal complaint over ethics after series of private jet flights funded by businessmen from her native South Carolina

文章來源：New UN ambassador 'will not be me' says Ivanka after outgoing diplomat Nikki Haley says she 'can't think of anybody more competent' but president admits he would be accused of 'nepotism' if he chose her

日雅子妃休養15年 竟因患了這種…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。