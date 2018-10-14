《雙城故事》行銷台灣 溫昇豪人形立牌也受歡迎

2018年10月14日 23:13 中時 洪秀瑛

電視劇《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演，該劇暨美國在台協會主動發文推薦引發國際關注後，各國網友也紛紛留下「台灣好美」、「好想來台灣」等好評，達成導演行銷台灣的決心。

《雙城故事》透過台北與舊金山兩個城市詮釋台灣以及華裔的視野，推廣大稻埕文化也深獲台北市市長柯文哲肯定。根據觀傳局今年公布的「來臺旅客在台北市之消費及動向調查」最新調查，大稻埕成為台北市最受國際旅客喜愛景點第三名。今(14)日該劇導演獲邀陪同市長參訪大稻埕，以「影視中的大稻埕」為題，分享透過鏡頭看台北城市之美，兩人還一路參觀大稻埕知名老店：進成魚丸店、義進食品行、李亭香餅店、江記華隆等知名伴手禮店，沿路上大稻埕商家十分熱情。

溫昇豪劇中演出受好評。（青睞影視提供）

最後抵達《雙城故事》拍攝主場景「合勝堂」，並揭曉「雙城故事中藥行場景展」正式開展，展覽中將主要場景中藥鋪還原展示，免費供民眾參觀拍照。合勝堂因每日追星族特多甚至有遠自中南部觀眾讓隔鄰屋主忙於說明，現今市府還原拍戲現場，並立海報說明及導覽人員解說中，其中溫昇豪立牌最受歡迎。對此，溫昇豪說，「很榮幸這部戲受到觀眾喜歡，希望透過戲裡面的文化傳遞，認識到更多在地文化。」

導演藉由《雙城故事》兒女想離家打拼、開拓眼界故事情節，與市長暢談對比龍劭華飾演的念爸，此次再次造訪主要拍攝場景合勝堂，導演還爆料，當時請大稻埕的廚藝老師指導演員做菜，包含龍劭華、黃柏鈞等人。黃柏鈞透露，老師指導他切菜，讓他在「切工」大為精進，打趣說要請自己餐廳的大廚來驗證一下，陳怡蓉則透露，黃柏鈞戲外的廚藝如他人一樣色香味俱全。

劇中主要場景。（青睞影視提供）

播出資訊：

每週六晚間九點公共電視首播、晚間十點myVideo、Netflix同步上線。每週日晚間十點民視無線台播、每週日晚間八點八大戲劇台播。

(中時 )