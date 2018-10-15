超萌「水豚君」來台北！數字代號有玄機

水豚的引入，除了強化熱帶雨林區生物多樣性保育展示外，也希望能幫頑皮世界繁殖頗成功的眾多水豚們，開闢另一個舒適的新家。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
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動物園又有新朋友！這次是超萌的「水豚君」！還沒有正式命名的牠們目前以數字代號（1、2、3、5）！台北市立動物園透過「台灣動物園暨水族館協會」的合作平台，向台南頑皮世界野生動物園借殖了4隻水豚，牠們在今年5月下旬抵達後，順利通過為期1個月的檢疫期，目前暫住在保育區內，預計在不久的將來，即可搬遷到熱帶雨林區新建戶外活動場和大家見面。

「療癒系天王」水豚君來囉！（台北市立動物園提供）

水豚的引入，除了強化熱帶雨林區生物多樣性保育展示外，也希望能幫頑皮世界繁殖頗成功的眾多水豚們，開闢另一個舒適的新家。這次來到台北市立動物園的水豚一共是兩公兩母，牠們都還沒有正式取名字，目前保育員暫時用「水豚君1、2、3、5」來當作牠們的代號。保育員表示，水豚們現在暫時居住的地方就像是「寄養家庭」一樣。

水豚的英文名字叫做「capybara」，在拉丁文裡意指為「水中的豬」。（台北市立動物園提供）

等熱帶雨林新建戶外活動場落成啟用後，牠們就會正式入住新家，未來長期照養水豚的工作，也將移轉給熱帶雨林區的同仁們負責。新的保育員接手之後，就可以循例依照自己的喜好，或是根據觀察每隻個體特性後所產生的靈感來為水豚們命名，相信將有助於加深保育員和動物之間的情感。至於明明就只有4隻水豚，為什麼「水豚君」的編號會有5呢？保育員說那是因為「4」的發音在華人社會容易給人不好的聯想，所以就避開4改叫5囉！

保育員每天都花費很多時間，以手持狼尾草的方式餵食，藉由食物吸引牠們主動靠近並進行減敏訓練。（台北市立動物園提供）

水豚是世界上體型最大的囓齒目動物，廣泛分布於南美州的河流、水塘和草澤等水域，是當地許多掠食動物重要的食物來源之一。在野外，水豚通常會由一隻優勢雄性領導10-20隻個體組成的家族，牠們以水生植物為主食，因為體型比較大（體重平均約40-50公斤），經常被誤認為是河馬或是豬的親戚，例如牠的英文名字叫做「capybara」，在拉丁文裡意指為「水中的豬」，但其實牠們和老鼠的基因比較相似哦！

水豚廣泛分布於南美州的河流、水塘和草澤等水域。（台北市立動物園提供）

在動物園裡，保育員會每天提供「水豚君1、2、3、5」新鮮的狼尾草、空心菜、地瓜葉、高麗菜、蘿蔔及天竺鼠飼料等食材讓牠們享用。回憶初見面時，天性機警又膽小的水豚常常因為保育員接近就嚇得落荒而逃，為此保育員每天都花費很多時間，以手持狼尾草的方式餵食，藉由食物吸引牠們主動靠近並進行減敏訓練，約莫1-2個星期的時間，才逐漸取得牠們的信任。現在保育員和「水豚君」們不僅能共處一室，水豚們有時還會賴在保育員身邊討拍拍討摸摸，看著牠們那圓圓胖胖的身材，配上一臉天真無邪的呆萌表情，讓保育員不禁直呼：「被療癒了！」

(中時電子報)

水豚是世界上體型最大的囓齒目動物。（台北市立動物園提供）

「療癒系天王」水豚君來囉！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

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