泌尿科權威李芳斌：攝護腺保養從年輕開始

2018年10月29日 14:18 中時 林宏聰

泌尿科權威李芳斌建議攝護腺保養要從年輕開始，他也特別成立研究室開發相關保健食品。（林宏聰攝）

攝護腺疾病患者逐漸增加，行醫45年的泌尿科權威李芳斌認為，預防勝於治療，尤其建議男性從年輕時開始透過飲食保養，增加平時較少攝取的植化素、多醣體、抗氧化食物，年紀增長後也不必擔心攝護腺發炎、癌化問題。

李芳斌說，攝護腺疾病包括攝護腺炎、攝護腺肥大、甚至攝護腺癌，症狀包括頻尿、尿不乾淨、血尿、泌尿系統發炎等，對生活產生相當大的困擾，而45年前攝護腺癌病患很少，1年難得遇到1位，如今每星期都有新確診病患，他認為與現代人生活緊張、壓力大、飲食不良有關。

他表示，攝護腺從年輕時就應該保養，以免長期發炎進而癌化，除了保持良好生活習慣、多運動、多補充水分之外，飲食方面現代人已不缺乏維生素，倒是應注意攝取多醣體、抗氧化劑、植化素。

生活習慣方面，他建議男性騎車、靜坐時間不宜太長、要節制性生活、保持生殖器乾淨清爽，睡前也可自我按摩，採仰臥姿勢，左腳伸直，將左手放在肚臍的神闕穴上，以中指、食指、無名指三指旋轉，同時以右手三指放在會陰穴部旋轉按摩，共做100次，促使生殖器血液循環，發揮保健效果。

李芳斌特別設立「202李醫師研究室」研究相關保養產品，利用超臨界高壓萃取技術研發具有芝麻素、茄紅素、鋅酵母、刺五加萃取物、植物性營養素的保健食品，知名藝人沈玉琳親自試用3個月，並親自擔任產品代言人。

沈玉琳說，以前他相當頻尿，但尿得又不順暢，親自食用李芳斌醫師的產品後，短短2、3個月就有改善，現在說得誇張一點，尿尿像瀑布、山洪爆發，「而且男人最在意的功能也有進步！」

(中時 )