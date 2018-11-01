土耳其未來戰機TF-X 採用F110發動機

土耳其第5代戰機計畫TF-X，決定先使用F-16的發動機，也就是F110。(圖/TAI)

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中時電子報

土耳其航空發展中心正在規劃自製戰機TF-X，他們決定採用通用電氣的F110發動機，做為戰機的動力來源，這是比較保守的做法，因為F110正是土耳其現役戰機F-16的發動機。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其的TF-X是自製的第5代戰機，具有匿蹤外型與內載彈艙，以接替現役的F-16，他們希望原型機能夠在2023年首次試飛。現在土耳其與英國BAE系統公司簽署1.28億美元的技術轉移合約，用於開發戰鬥機的航電、系統工程與其他細節。不過在發動機方面，則選用美國通用電機的F110系列發動機，而不是原本外界推測的英國勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)的發動機，顯見先前與勞斯萊斯的談判沒有成功。

F110-GE-132是F110的最終型，也是推力最大的。(圖/GE)

一位土耳其的高級採購官員證實此說，他表示未來TF-X的原型機與早期型，將會採用2具F110，可能是F110-GE-129或者F110-GE-132發動機。他進一步解釋「這個選擇算是一種權宜之計，直到我們能夠自行製作本土發動機來替代。」

F110-GE-132是F110系列中推力最強勁的，額定功率達到3.25萬磅，應用在阿聯的F-16E戰機上。

土耳其成立國營公司(TRMotor)來研發本土發動機，希望有朝一日能安裝在TF-X戰機上，在此之前，就先用F-110了。

文章來源：General Electric beats Rolls-Royce to power Turkey’s indigenous fighter jet

一些航空人士認為，F110可能不是研發第五代戰鬥機的理想選擇，因為它已是30多年前的設計，當初並沒有考慮到匿蹤效果，因此應用在第5代戰機時，將不得不在匿蹤能力上做出妥協。

(中時電子報)

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