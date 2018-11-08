花蓮》推直航沖繩海底城 候選人邀日議員背書

花蓮前市代方平富推動與日本最西端之島與那國町交流直航，促進發展觀光、經濟。（許家寧翻攝）

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花蓮市代候選人方平富（右）選前出訪日本與那國島，盼力促雙方進一步直航交流。（許家寧翻攝）
花蓮市姊妹市與那國町，擁有豐富關關資源。（許家寧翻攝）

選戰倒數，花蓮市民代表以第一選區9搶4戰況最烈，有候選人祭出奇招爭取曝光，曾任3屆市代的方平富出訪日本最西端之島與那國町，與日議員、町長共促兩地直航，讓農產品賣得出去、觀光客進得來，要把花蓮從後山翻轉成台灣前門。

花蓮市美崙區共9人參選，上次拿下第一高票的縣議員謝國榮之女、市代謝宜萱，有望力保唯一席婦女保障名額，其餘名額8搶3，選情最為激烈，除黃達祥、蔣邦法擁現任優勢，「蔡家班」蔡啟塔之子蔡翼陽，最後一刻參戰的前市代方平富，實力也不容小覷。

任內力促雙方交流的方平富說，日前適逢該町議長之爭落幕，訪日期間和老朋友與那國町長外間守吉、前議長田里千代基交流意見，日方對與花蓮直航意願強烈，深覺花、與兩地如能建立通航、通商與觀光平台，定能促進雙方產業發展。

方平富表示，與那國和花蓮市締盟36年，兩地距離僅111公里，除有近距離的優勢外，該島有美麗的沙灘、清澈的海水浴場，還有神秘古文明的海底城遺跡，不但可以將花蓮高價值農產品銷至沖繩，還可開拓新的觀光旅遊路線，促進台日觀光遊客至花蓮。

方平富認為，美崙是一個坐擁金山銀山的灰姑娘，擁有花蓮港、台肥廠廣大土地與歷史建物，花蓮長期放任這這些資產閒置，卻只能巴望中央垂憐，這次捲土重來，自許「帶著願景參選」，盼能發展海空直航通道，力促台日兩地交流，讓後山轉變成太平洋門戶。

(中時 )

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