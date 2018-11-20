賴俊龍體驗「塗油摔角」一度昏睡過去

賴俊龍土耳其體驗塗油摔角。（圖片提供：三立）

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賴東賢與賴俊龍主持三立《愛玩客》，2人日前跟製作單位一起到土耳其出外景，入住土耳其國訓中心，捕獲帥哥奧運冠軍，並體驗世上最古老運動也是男生限定的「塗油摔角」，過程只穿一條緊身褲，全身抹油，還得設法將手伸進對手褲襠，主持人賴東賢還沒正式學習就被路人狂巴頭，賴俊龍一度遊說製作單位取消該活動，實際上場時不僅「心跳一百」，還一度在過程中昏睡過去！

在每年長達八個月的土耳其傳統「塗油摔角」賽季期間，賽事遍地開花且總是座無虛席。位於發源地的賽場甚至成為國旅的朝聖地，一年一度的塗油摔跤節，被金氏紀錄認可是持續時間最長且有組織的體育競技活動，兩位主持人賴東賢與賴俊龍實際學習這項運動並深入賽事，他門在那之前的街訪發現，土耳其人都很肯定這項傳統，甚至懂比劃兩招，賴東賢因此成為「挨打擔當」頻被「巴頭」，笑問「我看起來有這麼欠打嗎！」

而賴俊龍Jason則是不斷被哥兩好導遊玩笑恐嚇說：「塗油摔角的對手不但會將手伸進你的褲襠，還會『摳』你的⋯」，他笑說擔憂自己摔完會從Jason變Jessie，實際體驗的當下的確「心跳一百」，連身為三鐵選手的他都無法招架，不但敗給一個九歲男孩，還一度因為氣力放盡在被壓制的過程中斷電睡著！但卻因而對塗油摔角的內涵、技巧別有一番驚人發現，從此對此運動刮目相看又懷抱敬意。

此行兩位主持人為了拜師學藝入住「國訓中心」，賴東賢直呼仿佛來到「選手村」，對此興奮不已。兩人還有幸捕獲土耳其帥哥奧運金牌得主，親自訪問得獎瞬間心得，賴東賢眼尖認出金牌得主實力象徵的「豬耳朵」，敬佩「果然是殺手級人物！」

(中時 )

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