孟晚舟被捕 加警透露犯案兩大罪名

加拿大司法部檢察官在加拿大卑詩省最高法院的法庭上說明逮捕原由，孟晚舟坐在玻璃隔間內聆聽。（路透）

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中時電子報

華為CFO、副董事長孟晚舟在加拿大遭逮捕原因終於揭曉。加國檢方在法庭上說明，孟晚舟參與計畫讓不知情的美國金融機構與伊朗交易，違反美國制裁伊朗的法律。

加拿大司法部檢察官表示，孟晚舟「直接參與」華為美國銀行的不實說明，導致他們在不知情之下與伊朗交易。

加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）7日在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院的法庭上說，孟晚舟「直接參與」華為對這些美國銀行的不實說明，讓這些金融機構成為孟晚舟詐欺的「受害機構」。

吉布卡斯里說，從2009年到2014年，華為利用一家名為星通技術公司（SkyCom Tech Co.）的香港企業跟伊朗交易，並與伊朗企業做生意，違反了美國對伊朗的制裁。

吉布卡斯里說，美國的銀行為華為的金融交易進行清算，無意間也跟星通有了業務往來。路透社曾在2013年的報導中指稱，華為利用星通在伊朗做生意，並試圖把美國製造的電腦設備銷售到伊朗，這是違反美國制裁措施的行為。

吉布卡斯里表示，孟晚舟與華為交易的金融機構主管會面時，表示華為在伊朗的業務完全遵守美國的制裁規定。她謊稱華為與星通的關係是正常業務往來，而且華為雖然曾持有星通的股份，但已經出脫。

但吉布卡斯里說，星通跟華為根本是一家人。華為把星通當成非正式的子公司來經營，並且設法不讓外界知道兩者之間的關係；例如星通員工使用華為的電郵地址，識別章與公司信紙有華為的標誌。根據在法庭上宣讀的證詞，星通的文件顯示，在2009年買下星通的公司至少在2014年以前，也是由華為控制。吉布卡斯里說，孟晚舟對金融機構的說法構成詐欺，但他沒未表明這家金融機構的名稱。根據路透社6日報導，華為透過匯豐控股公司與伊朗進行交易。

吉布卡斯里說，紐約東區法院8月22日對孟晚舟發布逮捕令，後來有關當局得知她從香港飛往墨西哥途中，將在溫哥華轉機，便請加拿大的法官在11月30日簽署逮捕令。她12月1日遭到逮捕，在美中兩國正在進行中的貿易戰投下震撼彈。

吉布卡斯里在加國最高法院說明時，孟晚舟坐在一個玻璃隔間內聆聽。法官並未作出是否交保的決定，但表示會在周末考慮各方提出的保釋條件，而下次開庭訂於10日上午10點。若在美國遭到定罪，她面臨最高30年以上刑期。

(中時電子報)

文章來源：U.S. accuses Huawei CFO of Iran sanctions cover-up; hearing adjourned to Monday

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