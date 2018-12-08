孟晚舟被捕 加警透露犯案兩大罪名

2018年12月08日 09:46 中時電子報 馮英志

華為CFO、副董事長孟晚舟在加拿大遭逮捕原因終於揭曉。加國檢方在法庭上說明，孟晚舟參與計畫讓不知情的美國金融機構與伊朗交易，違反美國制裁伊朗的法律。

加拿大司法部檢察官表示，孟晚舟「直接參與」華為美國銀行的不實說明，導致他們在不知情之下與伊朗交易。

加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）7日在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院的法庭上說，孟晚舟「直接參與」華為對這些美國銀行的不實說明，讓這些金融機構成為孟晚舟詐欺的「受害機構」。

吉布卡斯里說，從2009年到2014年，華為利用一家名為星通技術公司（SkyCom Tech Co.）的香港企業跟伊朗交易，並與伊朗企業做生意，違反了美國對伊朗的制裁。

吉布卡斯里說，美國的銀行為華為的金融交易進行清算，無意間也跟星通有了業務往來。路透社曾在2013年的報導中指稱，華為利用星通在伊朗做生意，並試圖把美國製造的電腦設備銷售到伊朗，這是違反美國制裁措施的行為。

吉布卡斯里表示，孟晚舟與華為交易的金融機構主管會面時，表示華為在伊朗的業務完全遵守美國的制裁規定。她謊稱華為與星通的關係是正常業務往來，而且華為雖然曾持有星通的股份，但已經出脫。

但吉布卡斯里說，星通跟華為根本是一家人。華為把星通當成非正式的子公司來經營，並且設法不讓外界知道兩者之間的關係；例如星通員工使用華為的電郵地址，識別章與公司信紙有華為的標誌。根據在法庭上宣讀的證詞，星通的文件顯示，在2009年買下星通的公司至少在2014年以前，也是由華為控制。吉布卡斯里說，孟晚舟對金融機構的說法構成詐欺，但他沒未表明這家金融機構的名稱。根據路透社6日報導，華為透過匯豐控股公司與伊朗進行交易。

吉布卡斯里說，紐約東區法院8月22日對孟晚舟發布逮捕令，後來有關當局得知她從香港飛往墨西哥途中，將在溫哥華轉機，便請加拿大的法官在11月30日簽署逮捕令。她12月1日遭到逮捕，在美中兩國正在進行中的貿易戰投下震撼彈。

吉布卡斯里在加國最高法院說明時，孟晚舟坐在一個玻璃隔間內聆聽。法官並未作出是否交保的決定，但表示會在周末考慮各方提出的保釋條件，而下次開庭訂於10日上午10點。若在美國遭到定罪，她面臨最高30年以上刑期。

(中時電子報)