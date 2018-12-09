NBA》皮朋：甜瓜加盟湖人就可復活

火箭隊前鋒安森尼(右)持球單打。（美聯社資料照）

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中時電子報

火箭隊準備出清「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)，隨著湖人主將詹姆斯(LeBron James)鬆口，兩人聯手的機會大增。雖然之前被老前輩傑佛生(Richard Jefferson)講得很難聽，名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)仍相信安森尼能有一番作為。

皮朋在ESPN節目上說：「甜瓜很適合湖人，詹姆斯有能力挽救甜瓜的信心危機與職業生涯。我認為甜瓜還能打，只是他必須認清自己，為了顧全大局應該退居二線了。」安森尼本季10戰裡仍有3場突破20分，其中兩次是以板凳身分上陣。

有詹姆斯在，隊友除了得分之外不用做太多的事，這也是安森尼最擅長的。皮朋說：「甜瓜的低位單打仍幫得上忙，單打也能製造傳球機會。他可以在詹姆斯退場時擔綱攻擊，甚至詹姆斯在場上時他也能提供支援，我肯定他還有用處的。」

其實安森尼的攻擊手段也就剩兩招，低位單打和拔起跳投。至於安森尼的防守問題，皮朋說不必擔心，湖人禁區還有老拳王錢德勒(Tyson Chandler)坐鎮呢。錢德勒現在幾乎沒有得分能力，因此安森尼只要專心攻擊就可以了。

理論上安森尼似乎是湖人的好選擇，至少值得一試。安森尼本季2550萬美元的薪資已結清，湖人球團可以付出最低代價網羅他，只是他們15人塞滿，必須再為此擠掉1人。

(中時電子報)

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