每當美媒公布新球季百大球星名單，總會引發一些球員的怒火！眼見《ESPN》公布新球季百大球星，自己僅被列在第82名，甚至比不上快兩年沒打球的沃爾，馬刺後衛迪羅薩憤怒到直接在推特標記《ESPN》，且附上小丑與狗屎表情符號。

也難怪迪羅薩如此生氣，因為他在上季仍有場均22.1分、5.6助攻與5.5籃板的優異數據，比起2018-19年球季場均21.1分、6.2助攻與6.0籃板的表現毫不遜色，《ESPN》卻認為他的上季表現退步了，所以才把迪羅薩排名放到那麼後面。

可是仔細觀察迪羅薩過去兩季的數據，他在2018-19年球季投籃命中率4成81、真實命中率5成42，到了上季變成投籃命中率5成31、真實命中率6成03，投籃表現確實有著傑出進步，畢竟迪羅薩過往生涯真實命中率從未超過5成60。

更直接的數據是，上季全聯盟只有7人場均至少拿到20分、5助攻與5籃板，其中只有3人真實命中率超過6成，除了迪羅薩，另兩人是哈登與阿提托康波，就連詹姆斯與東契奇都沒做到，要知道這4人排名都在前10，迪羅薩會不爽也很正常。

(中時 )