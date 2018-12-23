國台交首席客席指揮 旅居丹麥指揮名家水藍 一月上任

2018年12月23日 15:19 中時 趙靜瑜

15年前首度與國立台灣交響樂團合作至今，旅居丹麥指揮名家水藍與樂團建立起深厚默契，今年歷經團員投票等過程，水藍由文化部任命為國台交首席客席指揮，明年一月一日起上任，將成為國台交音樂上的精神領袖。

水藍說，他與國台交團員相處多年來，已經建立起互信的基礎，這也是他揮別22年新加坡交響樂團音樂總監之後第一個接受的音樂職務。水藍說，他第一次接觸樂團至今，「國台交有一種精神始終沒有改變，那就是希望把音樂做好，他們願意盡最大的努力去要求自己，這讓我很感動。」

水藍從1997年開始擔任新加坡交響樂團的音樂總監，2007年起至2016年是哥本哈根愛樂樂團首席指揮，2017年轉任榮譽指揮，在世界各地的樂團擔任客座指揮，並有大量的錄音作品。

國台交團長劉玄詠表示，國台交是台灣歷史最悠久的交響樂團，一開始以社會推廣音樂教育為主，近年來樂團朝專業化方向發展，持續需要音樂上的靈魂人物帶領更上層樓，「我不否認樂團因為位於霧峰，即使演奏的非常好，也會對自己沒自信，這麼多年觀察下來，水藍的確有一種力量可以鼓舞團員，與團員一起完成一場場演出，非常期待大師能夠帶領國台交，再創新局。」

挾準首席客席指揮身分，水藍下周將先與樂團合作「百年薪傳－德布西與伯恩斯坦」音樂會，他將演出法國作曲家德布西與美國作曲家伯恩斯坦兩位音樂巨人多首經典之作，現場並邀請亞美尼亞鋼琴家瑪麗安娜．席妮安與國台交合作演出德布西《幻想曲》。

水藍表示，這兩位作曲家可以說是跟他最親近的作曲家，他在BIS唱片公司錄音發行了幾乎所有德布西的管弦樂作品，而這些錄音受到非常多的好評及推薦，例如這次音樂會將演出的《遊戲》、《海》這兩部作品，美國唱片指南(American Record Guide)評論「…水藍無疑在音樂、細節上，都啟發著樂團演奏出精湛的演奏，讓《海》聽起來有如世界上最棒的管弦樂作品之一。」另一位作曲家伯恩斯坦與水藍有著師生的緊密關係，他在檀格塢音樂節與伯恩斯坦有密切的合作。

國台交音樂會「百年薪傳－德布西與伯恩斯坦」將於12月26日在台中中興堂，12月27日在台北國家音樂廳舉行。

(中時 )