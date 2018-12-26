日擬派艦參加青島國際閱艦式 為習訪日造勢

2018年12月26日 17:01 中時電子報 盧伯華

據共同社報導，日本政府考慮派遣海上自衛隊艦艇參加明年春在青島舉行的國際閱艦式，希望藉此為中國國家主席習近平訪日營造氣氛。

共同社說，今年10月，日中領導人會談商定海上自衛隊與中國海軍艦艇互訪，此舉為其中一環，旨在促進防衛交流，致力於建立互信。海上自衛隊艦艇訪中若能實現，將是2011年12月以來的首次。

另據陸媒《新浪網》報導，明年是中共海軍建軍70週年，在青島市舉行慶祝海軍建軍70週年國際閱艦式已成定局，已經7年未曾派艦互訪的日本海上自衛隊這次獲邀參加，將是閱艦式最受關注的焦點。

共同社表示，日本考慮配合明年6月在大阪舉行的20國集團(G20)峰會，邀請習近平訪日。派海上自衛隊艦艇訪中，背後因素就是藉由交流而推動雙邊關係改善。

近年中日關係惡化始自日本政府2012年9月對釣魚台列島實施國有化，日本外務省官員說，兩國領導人今年互訪行程中，日本政府試圖努力「使兩國關係重回尖閣（釣魚台）國有化以前的水平」。而派遣海上自衛隊艦艇訪陸，將是重啟2011年以前與中共海軍艦艇互訪的第一步。兩國明年還將在防務以外的領域深化交流。

有分析認為，中國為因應在貿易等領域產生摩擦的美國，對於與日本進一步改善關係態度積極。

共同社引述日本政府消息人士稱，政府內部還出現了邀請中國海軍艦艇參加預定明年秋季的海自閱艦式的提案。

日本首相安倍晉三今年10月訪中，在與習近平和中國國務院總理李克強舉行會談時確認了推進防衛交流的方針。除艦艇外，還開始探討防長及統合幕僚長等高官互訪，商議防衛當局間明年的交流日程。

(中時電子報)