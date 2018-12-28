新竹縣長楊文科首場主管會報 介紹新同仁

2018年12月28日 11:49 中時 莊旻靜

新竹縣新任縣長楊文科28日召開主管會報及臨時縣務會議，一開場就先向府內各局處室介紹新任局處長，並歡送退休的祕書長蔡榮光，蔡榮光表示，包含軍職在內已有30餘年公務經驗，未來若有機會，希望前往公益性質高的企業，發揮所長。

楊文科表示，新任文化局長李猶龍具有媒體專長，除了文化局本質外，未來也將負責新聞業務，將縣府施政、鄉親所關心的事「實話實報」，楊文科說，他這次參選前往尖石鄉、五峰鄉，才知道民眾未能實際感受到縣府作為，「這方面宣傳要加強。」

另外新任綜合發展處長邱俊良、原住民行政處長雲天寶、工商策進會總幹事賴江海、機要祕書池燕雲等人也出席主管會報，楊文科說，邱俊良曾在新竹瓦斯管理處轉型成新竹瓦斯公司出力甚多，雲天寶則熟悉原住民相關行政業務，未來將倚重新任幹部專長。

蔡榮光則在28日正式退休，蔡榮光說，他大學就讀外文系時，受家中從事軍公教工作的同學影響，立下志願未來要入公職，他一畢業從軍，並在學校擔任教官，並受校長信任當班導師，大學未畢業前受當時民進黨「教官退出校園」聲浪影響，而轉投身高普考，等同「軍公教」都曾做過。蔡榮光28日退休，29日將與家人出國，探望住海外的親人，未來則期望能前往公益性質高的企業服務，發揮所長。

(中時 )