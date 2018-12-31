金門海岸驚見漂來死豬 非洲豬瘟疫情拉警報

2018年12月31日 20:01 中時 李金生

現場丈量死豬長約170公分、高60公分，重約70公斤，外觀部分發黑，死亡時間超過3天以上。（岸巡提供）

現場拉起封鎖線，全員如臨大敵，穿著防疫裝備戒護。（岸巡提供）

現場丈量死豬長約170公分、高60公分，重約70公斤，外觀部分發黑，死亡時間超過3天以上。（岸巡提供）

現場拉起封鎖線，全員如臨大敵，穿著防疫裝備戒護。（岸巡提供）

死豬已載回縣防疫所，將採樣送交農委會家畜衛生試驗所檢驗。（岸巡提供）

死豬已載回縣防疫所，將採樣送交農委會家畜衛生試驗所檢驗。（岸巡提供）

大陸非洲豬瘟蔓延之際，金門今（31）日在田埔海岸發現1隻疑似從對岸漂來的死豬，縣防疫所接獲岸巡通報，立即封鎖現場和噴灑消毒藥水，並採樣送交農委會家畜衛生試驗所檢驗，嚴防非洲豬瘟疫情跟著上岸。

金門岸巡隊復國墩安檢所於今天下午14點45分，在金沙鎮田埔岸際發現1隻死亡豬隻，立即在現場拉起封鎖線，全員如臨大敵，穿著防疫裝備戒護，並協同據報趕至的防疫所、動植物金門檢疫站人員消毒現場和周遭一帶。

現場丈量死豬長約170公分、高60公分，重約70公斤，外觀部分發黑，死亡時間超過3天以上，已先行載回動植物防疫所，農委會防疫組長徐榮彬連線指導採取OIE（世界動物衛生組織）的規定樣本，包括淋巴結、扁桃、脾、腎等部位，送交家畜衛生試驗所檢驗，並追查死亡豬隻可能來源。

縣防疫所長文水成指出，金門因臨近大陸，海漂垃圾長年不斷，往年海岸線也曾發現死亡豬隻，均由防疫所與環保局協同鄉鎮清潔隊採取現場消毒和深掩埋處理。但因目前正值大陸非洲豬瘟疫情蔓延，需要以更嚴謹方式面對，檢驗結果揭曉馬上公布周知。

該所表示，岸巡幹員在第一時間，採取最適當處置，依經驗研判應是個案，民眾無需過度恐慌，但也仍提醒大家莫到對岸參觀畜牧場，也不可從大陸帶回任何動物產品，以免非洲豬瘟入侵，對養豬及周邊產業造成嚴重衝擊，影響國家經濟發展。

(中時 )